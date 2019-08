“Summer Clean Station 2” Operazione ad alto impatto della Polizia nelle principali stazioni ferroviarie ed adiacenze (Video)

Si è svolta giovedì 8 Agosto, nell’ambito di una più vasta operazione nazionale in ambito ferroviario, una giornata di controlli straordinari denominata “Summer Clean

Station”

L‘intensificazione ha riguardato in particolare 10 grandi stazioni e aree limitrofe: Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova P. Principe, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale.L’operazione ad alto impatto è stata disposta dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza rispetto agli scali ferroviari anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori legato all’esodo estivo. In particolare, presso la stazione di Milano Centrale la Polfer, in collaborazione con la Questura, ha impegnato 56 operatori con 30 pattuglie nonché 22 militari dell’ Esercito. Nel corso dell’operazione sono state controllate 350 persone. Un uomo è stato arrestato per essere stato sorpreso mentre asportava lo zaino di un viaggiatore intento a consumare la colazione in un bar. 8 sono state le persone indagate in stato di libertà, 7 le sanzioni amministrative e 6 sono i provvedimenti di allontanamento previsti dalla Legge del “DASPO URBANO”.Le attività sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone di ultima generazione in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici ed estese al deposito bagagli, anche con il ricorso ad unità cinofile e metal detector.