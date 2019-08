Controlli nelle stazioni: la Polizia di Stato arresta un uomo a Milano e salva due montoni a Rho

Giovedì scorso gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer per la Lombardia, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno notato

un individuo che, aggirandosi tra i numerosi viaggiatori in attesa di partire per le vacanze, prestava un particolare interesse per i loro bagagli.

L‘uomo si è introdotto dentro un bar e, dopo essersi seduto di fianco ad un viaggiatore intento a consumare la colazione, si è impossessato del suo zaino che si trovava a terra. Il ladro ha tentato di uscire subito dal locale ma è stato prontamente bloccato dagli agenti che avevano assistito alla scena. Lo zaino è stato restituito all’ignaro viaggiatore e l’autore dell’azione, un cittadino cubano di 66 anni, è stato arrestato.

Ieri mattina, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rho, hanno notato che, nello scalo quasi deserto di pendolari, vi erano due montoni che scorrazzavano in prossimità della stazione. Per evitare che gli stessi potessero arrivare sulla sede ferroviaria, gli agenti li hanno rinchiusi nel recinto di un cantiere allestito per alcuni lavori alle infrastrutture ferroviarie, in attesa che giungesse personale veterinario, immediatamente allertato. I due ovini sono stati così prelevati dal personale intervenuto e trasportati nella vicina sede di Cornaredo per le analisi sanitarie previste ed in attesa di risalire al proprietario.