Compagnia Carabinieri di Alessandria: Controllo del territorio

Valenza.

I Carabinieri della Stazione di Valenza hanno tratto in arresto E.E., marocchino 42enne, con pregiudizi di polizia, in esecuzione di un provvedimento della locale A.G., in quanto lo stesso deve scontare una pena, in stato di reclusione in carcere, di mesi due per violazione delle norme sul foglio di via obbligatorio, commessa in Alessandria nell’anno 2015. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale “Cantiello e Gaeta”.

Alessandria.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà B.S., 19enne, per la violazione della normativa sul porto di armi e oggetti atti a offendere. A seguito di una lite familiare, il 19enne si era dato alla fuga a bordo della propria autovettura, ma i Carabinieri riuscivano a bloccarlo e a sottoporlo a perquisizione personale, rinvenendo all’interno del veicolo una roncola, asseritamente detenuta per difesa personale, che veniva sequestrata

Alessandria.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un 25enne di nazionalità maliana, con pregiudizi di polizia, per aver declinato false generalità nel corso di un controllo e per essere risultato irregolare sul territorio nazionale

Alessandria.

I Carabinieri della Stazione di Alessandria Cristo, a conclusione di indagini, hanno deferito in stato di libertà A.S., 37enne con pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, responsabile del furto di una bicicletta e di tre cellulari in danno di una persona anziana