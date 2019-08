Tentato furto all’interno di una centrale elettrica di Dongo

I militari della Nucleo Operativo e Radiomobile di Menaggio, dopo un veloce inseguimento, hanno intercettato ed infine bloccato due stranieri che si stavano dileguando con un furgone, dopo un tentativo di furto su una cabina elettrica di Dongo.

Alle prime luci di lunedì 5 agosto scorso, infatti, l’attento occhio dei componenti l’equipaggio della “gazzella” dell’aliquota radiomobile del capoluogo del centro lago lariano non si è fatto sfuggire il comportamento sospetto di un anonimo furgone, già da giorni stranamente parcheggiato in zona, che si stava velocemente allontanando da una cabina elettrica di Dongo. Immediatamente è scattato quindi l’inseguimento che ha consentito di bloccare tale mezzo, dopo un disperato tentativo di fuga sulla nota strada statale “Regina”, nel limitrofo comune di Gravedona ed Uniti. Gli occupanti tale veicolo, F.M. rumeno 36enne e S.P. bulgaro 38enne, entrambi senza fissa dimora in Italia e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, trovati in possesso di diversi arnesi da scasso, hanno ovviamente preferito non dichiarare alcunchè, mentre era ancora evidente il tentativo di accedere nella cabina elettrica di Dongo, verosimilmente per asportareil prezioso rame contenuto nei quadri elettrici, incuranti degli eventuali danni provocabili e rischiando anche una folgorazione come accennerà più tardi un tecnico ai Carabinieri.

Nel corso delle operazioni di fotosegnalamento è emerso, inoltre, un pregiudizio nei confronti di S.P. che ha determinato l’arresto in virtu’ di un mandato di arresto europeo emesso proprio dalla Bulgaria.

Le indagini sono ancora in corso per accertare se, come di consueto accade, non siano stati perpetrati ulteriori analoghi reati.

I due indagati sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como per il tentativo di furto e, inoltre, l’arrestato è stato tradotto al carcere “Bassone” di Como.