Lotta all’abusivismo, sequestrati pesce frutta e verdura, Sindaco De Luca: “Non temo le minacce, voglio che a Messina si ripristini la legalità”

Messina: Stamane, il commissario Giovanni Giardina, insieme ai componenti della Sez. Annona e al CIS Carmelo La Rosa, con il supporto della pattuglia della G.d.F. e degli operatori della Messina Servizi sono intervenuti per un’operazione in Viale Europa, in cui era presente un ambulante abusivo che occupava anche parte della carreggiata stradale con banchi di frutta e verdura, senza essere in possesso di alcuna autorizzazione.

Non sono mancati i momenti di tensione a seguito del sequestro della merce. L’attività è continuata anche davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Piemonte dove era collocato un altro ambulante abusivo, che al momento dell’accertamento non aveva merce in esposizione ma veniva verbalizzato per occupazione del suolo pubblico dovuto alla collocazione di un ombrellone su carreggiata stradale e a cui veniva sequestrato l’automezzo ai sensi dell’art. 193 del CdS, in quanto si reiterava la mancanza di assicurazione Rca. Stesso iter in via S. Cosimo e in Via la Farina dove ambulanti abusivi venivano verbalizzati e agli stessi veniva sequestrata ulteriore merce di frutta e verdura. Inoltre, i sequestri hanno interessato anche il commercio abusivo di pesce, nei pressi di Sant’Agata sulla Consolare Pompea, di fronte la scuola Petrarca. Nella fattispecie, si tratta di pescespada, spigole, orate e acciughe.

“Tutti a Messina sanno, ma nessuno agisce. Sono arrivate anche minacce pesanti alla mia persona, all’Assessore Musolino e al Commissario Giardina. Vi dico chiaramente che non temiamo gli attacchi. In questo anno appena trascorso, abbiamo detto a tutti di regolarizzare la propria posizione. Ci sono delle regole da seguire. Sono dell’idea che tutti devono lavorare, rispettando le norme. Più minacciate, peggio sarà per voi. Sono io che imposto le strategie dell’Amministrazione. Se dovete prendervela con qualcuno, prendetevela con me. Sono io che ho stabilito il nuovo percorso di legalità da seguire, mettendoci la faccia e andando avanti. Preciso che la merce sequestrata – circa 1.500 Kg di frutta e oltre 30 Kg di pesce – sarà devoluta sia all’istituto S. Antonio di Via S. Cecilia che alla mensa dei poveri di Cristo Re”. A Riferirlo è il Sindaco del Comune di Messina, on. Cateno De Luca, a seguito delle operazioni di contrasto all’abusivismo selvaggio.

