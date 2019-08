Gaeta (LT): Imbratta monumenti, denunciato un uomo senza fissa dimora

Il 4 agosto 2019, nel corso del pomeriggio, militari della locale Tenenza, al termine di accertamenti, deferivano all’A.G. in stato di libertà, un cittadino tedesco 49 enne, senza fissa dimora che, nel corso del pomeriggio, utilizzando un pennarello imbrattava alcuni stabili e monumenti pubblici apponendovi diverse scritte in lingua tedesca. In particolare il l’omo deturpava :

Uno stabile di proprietà privata, ubicato dinanzi alla chiesa dell’Annunziata, sito in via Annunziata, ricadente in area storica.

Un circolo militari – di proprietà del demanio sito in via Annunziata.

Una lapide monumento Marina Militare Italiana, denominato “area Torretta Sommergibile – posizionato dinanzi alla base “Pol Nato”, sito in via Lungomare Caboto.

Una lastra in marmo della biblioteca comunale – stabile di proprietà del comune di Gaeta, sito in via Annunziata.