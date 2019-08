Carabinieri Agrigento. Tentano di sottrarsi ai controlli dei Carabinieri. Rinvenuta droga sulla loro auto

I carabinieri della Tenenza di Favara, durante la serata di ieri, hanno arrestato C.A., quarantasettenne favarese, per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato un altro trentenne di Favara per gli stessi reati.

Durante i controlli antidroga, disposti dal Comando Provinciale di Agrigento e che si stanno svolgendo in tutta la provincia, in queste settimane, la pattuglia dei Carabinieri di Favara si è imbattuta in un’utilitaria di colore scuro che, ignorando l’ALT dei militari ha tentato di proseguire la sua corsa per evitare di sottoporsi al controllo. L’auto, prontamente raggiunta dai Carabinieri, a sirene spiegate, è stata perquisita. Stessa sorte è toccata al guidatore e al suo passeggero, trovati poi in possesso di 5 grammi di cocaina. Per il più grande dei due sono scattati gli arresti domiciliari, secondo quanto disposto dalla Procura di Agrigento. Entrambi risponderanno, davanti al Giudice, oltre che dello stupefacente in loro possesso, anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.