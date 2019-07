Milano: tre arresti nelle stazioni da parte della Polizia di Stato durante il fine settimana

Lo scorso sabato, alcuni agenti in servizio al Nucleo Scorte del Compartimento Polfer Lombardia, durante un servizio di pattugliamento presso la stazione di MilanoRogoredo, hanno sorpreso una donna, già nota ai poliziotti per essere sottoposta alla misura del divieto di soggiorno nel Comune di Milano, sostare all’interno diun’area ferroviaria inibita ai non autorizzati.

In seguito all’invito dei poliziotti ad abbandonare l’area, la donna ha cercato di colpire gli operatori. Dopo averpreso un bastone da terra, ha anche colpito ripetutamente l’auto di servizio, danneggiandola. La donna, una volta bloccata, è stata tratta in arresto.Un secondo arresto è stato effettuato dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Lombardia. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza dicustodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno permesso di bloccare ilsoggetto, responsabile di più furti aggravati a bordo di alcuni treni, denunciati in più comuni d’Italia. L’uomo, pertanto, è stato associato presso la casa Circondariale di San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre la Squadra di Polizia Giudiziaria, venerdì scorso, ha tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente, un cittadino 22 enne, di origine guineana. Gliagenti, nel corso di un servizio antiborseggio in abiti civili nella Stazione di Milano Centrale, hanno notato un gruppo di ragazzi africani diretti verso la stazione ferroviaria di Milano Repubblica. Gli operatori, insospettiti dai loro atteggiamenti, hanno deciso di seguire il gruppo e, proprio presso la Stazione Milano Repubblica, hanno intercettato il ventiduenne guineano con il quale i ragazzi africani si stavano scambiando denaro. I poliziotti hanno deciso quindi di intervenire e,alla richiesta di esibire un documento d’identità, il giovane si è dato alla fuga. Raggiunto e bloccato dagli operanti poco dopo, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso, all’interno dello zaino che indossava, di 169 involucri in cellophane per un peso totale di 200 grammi di cocaina e 2700 euro,suddivisi in banconote di piccolo taglio. Lo straniero tratto in arresto è stato anche deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per resistenza a P.U. e altermine accompagnato presso le camere di sicurezza della locale Questura.