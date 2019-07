Terracina (LT): Bottiglia contenete candeggina somministrata a minori. Denunciati i responsabili.

In data 26 luglio 2019, i militari dell’Arma del luogo in collaborazione con il N.A.S. di Latina, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per i reati di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”, “delitti colposi contro la salute”, “disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” una 32enne nata in Tunisia residente in Terracina, barista, ed un 56enne residente a Roma per violazioni alla “disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

I suddetti sono ritenuti responsabili, rispettivamente in qualità di barista e proprietario di un camping del luogo, ove in data 25 luglio 2019, è stata somministrata una bottiglia di acqua contenente candeggina in danno di due minori ospiti della struttura ricettiva