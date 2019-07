A Volos dal 27 luglio al 4 agosto l’Europeo Under 18 Maschile Italia nel Girone con Montenegro, Lituania e Russia

Bocchino: “Gli infortuni ci hanno rallentato, ma siamo pronti”Diretta delle partite sulla pagina Facebook Italbasket

Vigilia d’Europeo a Volos (Grecia). Da domani, 27 luglio, e fino al 4 agosto nella località greca andrà in scena la 36esima edizione del FIBA U18 European Championship.

Inserita nel Girone B, l’Italia esordirà contro il Montenegro (ore 13.30 in Italia). Poi le gare contro la Lituania (28 luglio, ore 18.00 in Italia) e la Russia (29 luglio, ore 18.00 in Italia). Dal 31 luglio al 4 agosto la Seconda Fase. La diretta streaming delle partite degli Azzurri è sulla pagina Facebook Italbasket e sul canale YouTube di FIBA.

In Grecia dal 22 luglio per un Torneo di preparazione con Spagna, Grecia e Gran Bretagna, l’Italia arriva all’Europeo al termine di un raduno non certo fortunatissimo. Fra San Benedetto del Tronto e Pesaro sono stati tanti i giocatori convocati ad incappare in infortuni. “Una preparazione a singhiozzo – sottolinea coach Antonio Bocchino -, nella quale fra pre-raduno, San Benedetto e Pesaro abbiamo perso Arletti, Borra, Canka, Ceparano, Da Campo, Diouf e Querci. Questo ha sicuramente rallentato il nostro processo di crescita, ma il gruppo è comunque riuscito in modo fantastico a restare nel progetto tecnico che avevamo in mente”.

Nove partite di preparazione, con un bilancio di due vittorie e sette sconfitte. Non certo un grande bottino, ma coach Bocchino ha comunque visto nella squadra “coesione e atteggiamento giusto. Certo, solo due vittorie su nove è un rapporto che crea qualche preoccupazione. Da parte di tutti c’è la voglia di lavorare sui dettagli e crescere ancora per arrivare pronti alla prima partita dell’Europeo”.

Da domani comincia dunque l’avventura dell’Italbasket a Volos, che torna ad essere sede dell’Europeo Under 18 dopo l’edizione del 2015 (vittoria dei padroni di casa della Grecia in finale sulla Turchia, terzo posto per la Lituania. Italia undicesima). “Il nostro è un Girone di grande qualità – commenta Bocchino – e l’incrocio negli Ottavi è altrettanto impegnativo (nel Girone A Serbia, Turchia, Germania e Gran Bretagna, ndr). Sarà pertanto molto importante il piazzamento nella Prima Fase. Ci dovremo arrivare con testa, cuore e gambe, avere tante risorse dentro ed essere sereni. Ci siamo preparati al meglio per questo appuntamento, lo vogliamo dimostrare”.

Tutte le partite dell’Europeo saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Fip – Italbasket (https://www.facebook.com/FIPufficiale). Aggiornamenti anche su @Italbasket, il profilo Twitter della Fip. Hashtag #Italbasket, #NothingButAzzurri e #FIBAU18Europe.Il sito internet ufficiale della manifestazione è: http://www.fiba.basketball/europe/u18/2019

Com. Stam.