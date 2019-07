Vignole Borbera – Anziano 82enne denunciato per minaccia aggravata

I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno deferito in stato di libertà C.G., 82enne di origini siciliane e domiciliato in Vignole Borbera, per il reato di minaccia aggravata nei confronti di una donna, che aveva prestato assistenza domiciliare presso la sua abitazione fino a gennaio.

L’uomo aveva maturato del rancore nei confronti della donna, che su volere dei figli dell’uomo non era stata più chiamata per assistere il padre, al punto che, sabato pomeriggio, quando l’uomo l’ha vista sulla pubblica via, mentre stava facendo delle verifiche sulla propria auto insieme ad altre persone, l’ha aggredita. La donna, che si trovava lì in quanto abita sulla stessa via dell’82enne, lo ha notato uscire in strada brandendo un coltello. L’uomo è stato subito bloccato da due vicini che si trovavano con la donna, che lo hanno disarmato. I Carabinieri di Serravalle, giunti sul posto, lo hanno quindi sottoposto a ulteriore perquisizione, trovandolo in possesso di altri due coltelli. Le condizioni dell’uomo hanno poi portato i Carabinieri a chiedere che fosse sottoposto a consulto psichiatrico. Attualmente, l’uomo è ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di Novi Ligure e dovrà rispondere del reato di minaccia aggravata dall’uso dell’arma