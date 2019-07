Questura di Milano: precisazione su espulsione cittadino serbo

In merito alla notizia pubblicata in data odierna su alcuni quotidiani, relativa alla “espulsione di un cittadino italiano” si precisa che:

Jovanovic Duliano, nato il 3.3.1986 a Lebach, con diversi alias in atti, come risulta da copia del passaporto serbo conservata agli atti di questo Ufficio, non è cittadino italiano, ma ha nazionalità serba.

In occasione del controllo da parte di personale dipendente, effettuato lo scorso 13.7.2019, lo stesso, che non aveva al seguito alcun documento, ha declinato le generalità di Hudorovich Mario, di cittadinanza italiana. Da verifica in banca dati e dal riscontro dei rilievi dattiloscopici è emerso che lo stesso è stato titolare di carta d’identità italiana, ottenuta effettivamente dal Comune di Milano in data 3.5.2019, ma a seguito dell’attestazione dell’identità fittizia di Hudorovich Mario, di nazionalità italiana, come accertato all’esito di precedente controllo a cui lo stesso era stato sottoposto e come opportunamente segnalato in banca dati SDI. Tale documento è stato sequestrato il 24.5.2019 dalla Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa.Per tali fatti il cittadino straniero è stato denunciato per false attestazioni ad un pubblico ufficiale e sono in corso approfondimenti circa le modalità attraverso le quali il predetto sia riuscito ad ottenere il rilascio del documento. Trattandosi di cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale, in data 13.7.2019, è stato emesso provvedimento di espulsione dal Prefetto di Milano, e lo stesso è stato trattenuto presso il C.P.R di Torino, in attesa di ottenere il documento originale necessario per il rimpatrio dello straniero. Si precisa che il trattenimento è stato convalidato in data 17.7.2019, non essendo stata documentata alcuna circostanza per cui il predetto potesse essere riconosciuto neppure quale congiunto di cittadino italiano.