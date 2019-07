Cassano Spinola – Evade dagli arresti domiciliari: arrestato un 22enne

I Carabinieri della Stazione di Cassano Spinola hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino cinese, Z.J., di anni 22 sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso un’abitazione del Comune di Serravalle Scrivia.

Il giovane, nella mattinata di domenica, è stato sorpreso mentre a piedi si trovava in una via del centro di Cassano, in violazione dell’autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione. Infatti il ragazzo avrebbe potuto uscire di casa alle 11.30 per recarsi, unitamente al suo datore di lavoro, a Tortona, passando per la via più breve. Invece i Carabinieri, che casualmente hanno proceduto al controllo dello stesso all’interno di un tabaccaio, hanno constatato che lo stesso non solo aveva “anticipato” l’orario d’uscita ma si era preso anche la licenza di non rispettare l’ordine del giudice di procedere per la via più breve, facendo pure una sosta.

Z.J. era stato arrestato nel maggio del 2018 per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto successivamente agli arresti domiciliari. Adesso dovrà rispondere al giudice anche del reato di evasione.