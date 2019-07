Controlli delle Forze dell’Ordine a Novi Ligure, Basaluzzo, Serravalle Scrivia, Mornese e Carrega Ligure: 7 denunciati

Nel fine settimana, sono stati intensificati i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, che, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, alla guida in stato di ebrezza, alle violazioni in materia di immigrazione e stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria sette soggetti, di cui quattro per guida in stato di ebbrezza, uno per procurato allarme, due per violazione delle norme sull’immigrazione.

Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Alessandria due soggetti per uso personale di stupefacente, mentre un soggetto è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. Infine è stato multato il titolare di un esercizio pubblico, contravvenzionato per non aver chiuso il locale all’ora prevista.

La Compagnia di Novi, avvalendosi di quattro Stazioni del territorio, per un totale di otto Carabinieri impiegati, ha esteso a tappeto i controlli anche fuori dal Comune di Novi Ligure. Sono state 28 le persone controllate e 22 i veicoli.

I 4 soggetti, dell’età compresa tra i 20 e 42 anni, di cui tre italiani, e un cittadino marocchino, sottoposti ad accertamento con etilometro, sono stati riscontrati con una percentuale di tasso alcoolemico nel sangue superiore a 0,80 g/l e per tale motivo dovranno rispondere penalmente per la prevista violazione del Codice della Strada. In particolare in Basaluzzo un uomo di 42 anni, dopo essere stato fermato in tarda notte poiché circolava a bordo di una Fiat Panda a forte velocità, è risultato avere un tasso alcoolemico superiore a 2.30 g/l. Lo stesso è stato anche contravvenzionato per guida pericolosa.

Nel Comune di Mornese è stato fermato un cittadino albanese, C.A., di 33 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale, così come nel Comune di Serravalle Scrivia è stato fermato un cittadino di nazionalità marocchina, N.M., di 31 anni, anch’egli irregolare sul territorio nazionale, le cui posizioni sono state posta al vaglio della Questura di Alessandria.

In Novi Ligure, i Carabinieri della Stazione di Cassano Spinola hanno deferito in stato di libertà una donna rumena, C.L.B., di 31 anni, per il reato di procurato allarme, poiché ha richiesto l’invio di una pattuglia presso la sua abitazione per un accoltellamento. I Carabinieri giunti presso quell’abitazione hanno appurato la falsità della richiesta della donna trovata in stato di ebrezza alcolica. C.L.B. è stata deferita all’A.G. di Alessandria.

I militare della Stazione di Cabella Ligure hanno segnalato alla Prefettura di Alessandria una coppia di Carrega Ligure per uso personale di sostanze stupefacenti a seguito di perquisizione domiciliare presso la loro abitazione, dove è stata rinvenuta dalla marijuana. Tale attività è scaturita dal ritrovamento all’interno di un’area boschiva sita in Carrega Ligure da parte dei Carabinieri della Stazione di Cabella Ligure di 6 piante di cannabis dell’altezza media di 70 centimetri.

Infine i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, a seguito di più chiamate per disturbo della quiete proveniente da una locale pizzeria, hanno sanzionato amministrativamente il titolare della stessa in quanto il locale, come da comunicazione SCIA, avrebbe dovuto chiudere alle ore 2.00, invece alle ore 4.15 era ancora aperto. Nella circostanza un pluripregiudicato di Fresonara, F.E., di anni 40 è stato sanzionato ubriachezza molesta