Acqui Terme e dintorni – 15 denunce per reati vari

I Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme, nel weekend appena trascorso, hanno posto sul campo un dispositivo a cosiddetto “alto impatto” mediante l’impiego complessivo di oltre 20 Carabinieri e 9 autovetture (provenienti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia nonché dalle 10 stazioni dipendenti) che hanno pattugliato tutto il territorio di competenza con particolare attenzione, nella serata di sabato, alla cittadina di Ovada.

I risultati di questo servizio coordinato hanno condotto all’identificazione di 87 persone e 41 veicoli, al complessivo deferimento in stato di libertà di 15 persone per reati vari. Controllati anche alcuni esercizi pubblici ed elevate una decina di contravvenzioni al codice della strada.

Tra i denunciati, cinque sono per reati riguardanti l’immigrazione: si tratta di cittadini extracomunitari che sono risultati irregolari sul territorio nazionale oppure privi dei documenti previsti quando non addirittura inottemperanti a una precedente espulsione. Per tutti sono state avviate le procedure per l’espulsione.

I controlli su strada hanno condotto a dieci persone denunciate e alcune segnalate alla Prefettura.

Dei dieci denunciati:

– tre cittadini algerini che sono stati fermati all’uscita di un esercizio commerciale, dove avevano appena rubato alcuni generi alimentari per pochi euro. Per loro è scattato il deferimento per furto;

– tre persone fermate con coltelli o oggetti atti a offendere senza giustificato motivo. Particolare il caso di un cittadino ecuadoregno che, in una piazza di Acqui Terme, è stato trovato, in stato di ebbrezza alcolica, con una pietra in mano come se dovesse usarla contro qualcuno. Sottoposta a sequestro come anche i due coltelli trovati ad altri due cittadini durante il controllo;

– una cittadina rumena è stata denunciata a Ovada per aver violato il divieto di ritorno in quel comune emesso dalla Questura l’anno scorso;

– per i controlli in materia di guida in stato di ebbrezza, altre tre persone deferite e in tutto cinque le patenti ritirate.

Diverse invece le persone segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Sequestrati diversi grammi di hashish, marijuana ed eroina.

I controlli sul territorio della Compagnia di Acqui Terme, sia su strada che nei principali luoghi di aggregazione (locali, bar, stazioni ferroviarie, ecc.) proseguiranno anche nelle prossime settimane soprattutto durante i weekend del periodo estivo