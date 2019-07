Guida senza patente, possesso di sostanza stupefacente per uso personale, detenzione abusiva di armi da fuoco e taglio. Denunciato un 56enne

In data 13 luglio 2019, nel corso della mattinata, nell’ambito del territorio di Gaeta (LT), nel corso di predisposti servizi finalizzati al contrasto delle violazioni in materia di occupazione illecita delle spiagge, i militari della locale tenenza e della motovedetta d’altura cc 816 deferivano in stato di libertà un 56enne del luogo per guida senza patente- recidiva, possesso di sostanza stupefacente per uso personale, detenzione abusiva di armi da fuoco e taglio, omessa denuncia di detenzione armi.

L’uomo veniva controllato in quel centro alla guida di una utilitaria senza essere in possesso della prevista patente di guida poiché “ritirata”. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro per la successiva “confisca”.

Nel corso di successiva perquisizione domiciliare veniva rivenuto il suddetto materiale:

– fucile non funzionante sprovvisto di matricole poichè non presenti – arma non considerata clandestina –;

– nr. 02 sciabole militari;

– nr. 01 baionetta;

– nr. 01 spada;

– bilancino e sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 0,24.

il tutto sottoposto a sequestro.