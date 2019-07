Formia(LT) : Servizi di controllo del territorio

In data 13-14 luglio 2019, nell’ambito del territorio della Compagnia Carabinieri di Formia (LT), nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i militari dei locali reparti deferivano in stato di libertà:

un 38enne residente a Pontecorvo (FR) per guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche superiore a 0,8 g/l, poichè alla guida di un motociclo rimaneva coinvolto in un sinistro stradale e sottoposto ad analisi di laboratorio presso l’ospedale civile “Dono Svizzero” di Formia (LT), risultava positivo all’assunzione di sostanze alcooliche per un valore di 2,60 g/l e positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina”. veicolo affidato a ditta autorizzata e documenti di guida sequestrati;

un 33enne residente in Minturno (LT) in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per inosservanza alla misura della sorveglianza speciale poichè rincasava oltre l’orario stabilito.

– un 38enne residente a Formia per fuga in caso di incidente stradale, poichè a bordo del proprio motociclo collideva con autovettura di proprietà di un 60enne di Formia (lt), regolarmente in sosta sulla pubblica via, e si allontanava repentinamente dal luogo prima dell’arrivo dei militari operanti, lasciando il motociclo incidentato, che veniva sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato a ditta incaricata in quanto “non coperto da assicurazione obbligatoria”.

– un 33enne residente a Caserta che fermato e controllato nei pressi della stazione ferroviaria di Formia, veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di nr. 1 coltello a serramanico con lama di misura non consentita per il porto. l’arma rinvenuta veniva sottoposta a sequestro penale.

Venivano, inoltre, segnalati alla Prefettura competente, per uso personale di sostanze stupefacenti le seguenti persone:

un 50enne residente a Formia (LT) che sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,05 di sostanza stupefacente del tipo hashish e uno spinello già confezionato;

una 39enne residente a Caserta che sottoposta a perquisizione personale, veniva trovata in possesso di gr. 1,3 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

un 17enne residente in Minturno (LT) che sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 1,50 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

un 36enne residente in Calvizzano (NA) trovato in possesso di gr. 0,50 di sostanza stupefacente del tipo hashish;

un 25enne residente a Napoli, che sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,30 di sostanza stupefacente del tipo hashish;

un 39enne residente a Napoli, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 2,30 di sostanza stupefacente del tipo hashish;

un 23enne residente ad Acerra (NA) che sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 2 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

la sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo.

medesimo contesto operativo, infine, venivano:

 controllati nr. 68 autoveicoli;

 identificate nr. 126 persone, di cui _10_ gravate da precedenti di polizia;

 elevate nr. 9 contravvenzioni al C.d.S.;

 nr. 2 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo;

 eseguite nr. 9 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari.