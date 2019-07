Sei arresti da parte della Polizia di Stato negli ultimi quattro giorni

Lo scorso fine settimana i poliziotti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno effettuato tre arresti. Gli agenti della Polizia Giudiziaria hanno tratto in arresto un nigeriano di 33 anni per spaccio di stupefacenti presso la stazione di Milano Centrale.

I poliziotti hanno notato l’uomo colloquiare con uno straniero e proporgli l’acquisto della sostanza. Fermato in fragranza di reato, il nigeriano è stato trovato in possesso di 8 stecche di hashish per un totale di 8 grammi suddivisi già in dosi per lo spaccio, oltre alla somma di 75,00€ in banconote di piccolo taglio. Sequestrato il tutto, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura.

Un altro nigeriano di 31 anni è stato arrestato per spaccio di droga. Anche in questo caso l’uomo è stato sorpreso dagli agenti a colloquiare con un potenziale acquirente e gli ha consegnato 4 pezzi di hashish, per un totale di 3 grammi, in cambio di una banconota di 5,00€. I poliziotti intervenuti hanno rinvenuto un altro grammo di sostanza e la somma di 105,00€ in banconote di vario taglio.

Un terzo uomo, cittadino italiano di trentuno anni, è stato arrestato dai poliziotti di Milano Garibaldi per il reato di evasione. L’uomo, autorizzato ad allontanarsi dalla sua abitazione solo in alcune ore della giornata per recarsi a lavoro, è stato controllato al di fuori della sua zona. Pertanto è stato accompagnato presso le Camere di sicurezza della Questura.

Altri 3 arresti sono stati effettuati nella giornata di ieri: il primo ad opera di 3 poliziotti della Polizia ferroviaria di Milano Bovisa, liberi dal servizio, intervenuti a bordo di un treno regionale dopo aver finito il regolare turno di servizio. Il capotreno, durante il servizio di controlleria, ha chiesto il titolo di viaggio a un uomo, cittadino italiano di 55 anni, il quale, senza alcun apparente motivo, ha reagito aggredendo dapprima un carabiniere, anche lui libero dal servizio, e successivamente i poliziotti. Fermato con non poca fatica, l’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Il secondo ad opera della squadra di Polizia Giudiziaria che ha arrestato un cittadino algerino di 56 anni per tentato furto aggravato. L’uomo, dopo aver osservato vari passeggeri in attesa del treno, ha notato un viaggiatore con due trolley ed uno zaino al seguito. Il viaggiatore, utilizzando il tapis roulant per uscire dalla stazione, è stato seguito dall’algerino che, approfittando di un momento di distrazione, ha aperto lo zaino estraendo il portafoglio. I poliziotti, osservato l’intera condotta, lo hanno bloccato con il portafoglio ancora in mano.

Il terzo arresto compiuto ieri sera dagli agenti del Settore Operativo di Milano Centrale, che hanno arrestato un bengalese di 46 anni per falsa attestazione di generalità. A seguito di un controllo, l’uomo ha dichiarato di essere un cittadino americano in possesso di regolare passaporto ma dalla banca dati è risultata una nota dell’Interpol in cui si avvisavano i poliziotti che il possessore di quel passaporto ne aveva denunciato il furto qualche giorno prima. Condotto presso i locali Uffici, durante l’attesa, gli agenti hanno notato che l’uomo stava strappando in piccoli pezzi un foglio di carta. Immediatamente fermato, hanno ricostruito essere un biglietto aereo con tratta “Atene – Milano” del giorno precedente. Dopo ore di attesa, il 46enne ha dichiarato che il passaporto, appurato essere genuino, gli era stato fornito da un conoscente in Grecia e, solo in quel momento, ha declinato le sue reali generalità. Mai foto segnalato in Italia, è stato sottoposto ai relativi controlli e successivamente arrestato.