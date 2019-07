Milano: la Polizia arresta due uomini per droga in via Vespucci a Cesano Boscone (MI).

Mercoledì 3 luglio 2019, in due distinte operazioni, la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne ed un 53enne, entrambi italiani, in uno stabile di via Vespucci, a Cesano Boscone

L’attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Milano ha portato all’arresto di un 37enne dopo un servizio di osservazione messo in atto dai poliziotti che hanno fermato l’uomo nel momento in cui usciva dalla sua abitazione di via Gramsci a Cesano Boscone. La perquisizione personale ha dato esito positivo in quanto l’arrestato era in possesso di un involucro in plastica contenente 20 gr. di cocaina. Perquisizione che si è estesa al domicilio dell’uomo, ove invece è stato rinvenuto sul tavolo del soggiorno materiale atto al confezionamento delle dosi ( bilancino di precisione, coltello, forbici e taglierino con evidenti tracce di sostanza stupefacente) ulteriori 6 grammi circa di cocaina, 34.90 grammi di hashish, ed una somma di denaro contante pari a 2800 euro. Nella cassaforte dell’appartamento invece erano contenuti € 6850,00 in banconote di diverso taglio. L’accurata perquisizione ha poi permesso di rinvenire ulteriori 7 involucri sottovuoto contenenti tra i 55 e i 59 grammi di cocaina.

A bordo dell’auto del 37enne, utilizzata per le consegne di stupefacente, sebbene non sia stata trovata ulteriore sostanza, vi era invece un mazzo di chiavi, che gli approfondimenti investigativi, e la prova diretta sul posto, hanno ricollegato ad un box di Via Vespucci a Cesano Boscone.

All’interno del box, contenuti dentro una busta, sono stati rinvenuti 1080 gr. di marijuana e 8 involucri sottovuoto contenenti ciascuno tra i 55 gr. e i 59 gr. lordi di cocaina.

A carico dell’uomo sono stati sequestrati in totale 881 gr. di cocaina, circa 1080 gr. di marijuana e la somma di 9650 euro suddivisi in diversi tagli di banconote.

Gli agenti hanno potuto accertare che l’uomo ha utilizzato il proprio appartamento per le l’attività di confezionamento e spaccio, mentre il box di via Vespucci come deposito della droga.

Nella stessa giornata, sempre nel medesimo stabile di via Vespucci a Cesano Boscone, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un italiano di 53 anni poiché trovato in possesso di quattro panetti di cocaina per un peso complessivo di 4,4 Kg oltre ad una pistola semiautomatica risultata provento di rapina in abitazione con relative cartucce

Gli agenti avevano appreso che l’uomo potesse detenere un’arma da fuoco e diversi proiettili nella propria cantina, pertanto hanno proceduto alla perquisizione rinvenendo 6 cartucce da caccia all’interno di una valigia

Successivamente è stata perquisita un’altra cantina, nella disponibilità della persona arrestata, all’interno della quale sono stati rinvenuti i 4,4 kg di cocaina, la pistola provento di furto e 16 cartucce calibro 9×21.