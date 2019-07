Serravalle Scrivia, esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere

I Carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia (AL) hanno tratto in arresto in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere un pluripregiudicato di nazionalità marocchina, per il reato di evasione dal luogo ove espletava la misura degli arresti domiciliari, commesso il 9 giugno u.s. nel Comune di Serravalle Scrivia.

NAJHI Said, dell’età di 34 anni era stato tratto in arresto il 6 giugno u.s. per i reati di resistenza e oltraggio a PP.UU. nel Comune di Cogoleto (GE) e sottoposto, per tal motivo, alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Serravalle Scrivia.

L’evasione commessa il 9 giugno u.s. ha fatto scattare l’aggravamento della misura cautelare tale per cui i Carabinieri di Serravalle Scrivia l’hanno arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Serravalle Scrivia, ove dovrà scontare la pena di anni 8 di reclusione.