Milano: la Polizia di Stato arresta rapinatore seriale di farmacie (Video)

La Polizia di Stato ieri pomeriggio ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, A.M., classe 66, ritenuto responsabile di aver commesso 10 rapine a danno di farmacie.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano. L’uomo, già arrestato in flagranza di reato lo scorso 6 maggio per una rapina ai danni della farmacia “Comasina” di piazza Gasparri a Milano, è ritenuto responsabile di ulteriori 10 rapine commesse tra l’ottobre 2018 e maggio 2019 ai danni di farmacie cittadine ubicate tra la zona di Comasina e Greco Turro.Il proseguo dell’attività investigativa condotta dai poliziotti milanesi, in sinergia operativa con l’Ufficio Statistica Analisi Criminale della Divisione Anticrimine della Questura di Milano, ha portato ad attribuire al soggetto fermato le rapine riconducibili alla serialità denominata “Gentleman”. Il soggetto fingeva, per non destare sospetto, di conversare al cellulare nell’atto dell’ingresso in farmacia fino al momento, per lui, propizio per procedere alla rapina. A volto scoperto, ma sempre con un berretto, l’autore dei fatti si avvicinava al bancone con una mano sempre in tasca e, simulando il possesso di un’arma, asportava l’incasso della farmacia.