La Polizia sospende la licenza per sette giorni al gestore di un pub del centro storico

Palermo: La Polizia di Stato sospende la licenza per sette giorni al gestore di un pub del centro storico dove si organizzavano serate danzanti senza alcuna autorizzazione

Alla luce delle violazioni riscontrate e contestate dalla Polizia di Stato nell’ultimo periodo e delle segnalazioni effettuate all’Autorità Giudiziaria al Pub “SHOKO” di via Candelai, per avere organizzato serate danzanti senza le prescritte autorizzazioni e in assenza dei requisiti di sicurezza previsti, è stata disposta nei confronti del titolare la sospensione per sette giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

I sigilli al locale sono stati apposti dagli Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Palermo, a seguito dell’emissione del provvedimento di chiusura dell’esercizio per sette giorni da parte del Suap di Palermo, a cui erano giunte le segnalazioni della Questura in ordine alle irregolarità riscontrate. Al titolare dell’attività di via Candelai, infatti, più volte era stata contestata l’organizzazione non autorizzata di serate danzanti. Pertanto, dato il reiterarsi delle condotte illecite, è stata effettuata un’apposita e circostanziata segnalazione agli Uffici Comunali competenti all’emissione del provvedimento di sospensione della licenza al titolare.

I controlli sistematicamente svolti dalla Polizia di Stato agli esercizi pubblici in cui si organizzano serate danzanti sono finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei tanti giovani che, nei fine settimana in particolare, affollano i locali pubblici che si trasformano in vere e proprie discoteche, senza però averne i prescritti requisiti e i dispositivi di safety, quali uscite di sicurezza, porte antipanico con spinta verso l’esterno, impianti antincendio, ecc., tutti elementi necessari per consentire una pronta ed immediata evacuazione dei locali in sicurezza, qualora ricorresse una situazione di pericolo.