La Polizia sventa una rapina ed arresta un malvivente, pluripregiudicato

Palermo: La Polizia di Stato ha sventato una rapina tentata su strada, in pieno centro, in danno di un giovane turista francese ed ha tratto in arresto il pluripregiudicato OUERTANI Hamdi, 35enne di Ballarò.

La vicenda si è verificata in piena notte in via S.Agostino, nella zona del “Monte di Pietà”: su strada, un trentacinquenne turista francese è stato raggiunto, sorpreso alle spalle e minacciato di consegnare il denaro in suo possesso; il diniego della vittima ha ancor più irritato Ouertani e ne ha inasprito l’atteggiamento fino a fargli ritenere di passare alle vie di fatto; ha preso quindi la vittima per il bavero, l’ha scaraventata a terra, ha chiesto a gran voce la consegna del denaro ed ha puntato il suo telefonino e notebook, di cui certamente si sarebbe impossessato se non fosse transitata in zona una pattuglia del Commissariato P.S. “Libertà”. Gli agenti hanno precluso la fuga all’assalitore e lo hanno bloccato, dovendone vincere l’attiva resistenza.

Ouertani è stato indicato quale autore del tentativo di rapina non soltanto dalla vittima che ha faticato a riprendersi dallo stordimento della paura provata, ma anche da alcuni testimoni dell’assalto che, per altro, erano intervenuti in soccorso del cittadino francese.

Ouertani è stato, pertanto, tratto in arresto e dopo il provvedimento di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, rimesso in libertà in attesa del processo a suo carico.

Contestualmente, in considerazione della sua posizione irregolare sul territorio nazionale, a seguito della definizione da parte della Questura delle procedure amministrative volte alla sua espulsione, Ouertani è stato rimpatriato nel suo paese di provenienza.