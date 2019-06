Milano: controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie, 6 gli arresti

Il bilancio dei controlli operati dagli agenti della Polizia ferroviaria, nel corso della settimana dal 17 al 23 giugno 2019, nelle stazioni ferroviarie della Città di Milano, è stato di 4.158 persone controllate, di cui 1.458 stranieri, 17 irregolari.

Sono state elevate 60 contravvenzioni, di cui 20 ai sensi del d.p.r. 753/80, 6 gli arrestati, 71 le denunce in stato di libertà, di cui 2 minorenni, 35 i veicoli controllati, 573 le pattuglie in stazione, 537 i treni scortati ad opera degli Agenti della Polizia Ferroviaria della Lombardia. Gli agenti del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria, durante uno dei controlli all’interno della Stazione di Milano Centrale, hanno arrestato una cittadina bosniaca di 23 anni, dovendo questa espiare una pena residua di 5 mesi e 20 giorni di reclusione. I poliziotti della Squadra Compartimentale di P.G. Polfer, il 18 giugno hanno invece arrestato un algerino di 24 anni per furto aggravato. Individuato per i movimenti sospetti tra i passeggeri della stazione di Milano Centrale, il giovane ha rubato il bagaglio di un ignaro passeggero, venendo subito bloccato dagli agenti in borghese prima che si dileguasse tra la folla. La stessa Squadra di P.G. nel pomeriggio dello stesso giorno, sempre nella stazione di Milano Centrale ha arrestato due giovani spacciatori, un cittadino afgano di 19 anni ed uno della Guinea di 21 anni mentre cedevano, dietro compenso, una dose di hashish di 6,55 gr.Un altro arresto degli agenti della Polfer di Milano-Bovisa, è stato eseguito per resistenza ed oltraggio a P.U., nei confronti di un cittadino dell’Ecuador di 48 anni che, invitato a fornire un documento d’identità in uno dei normali servizi di controllo del territorio ha inveito con toni oltraggiosi e minacce nei confronti dei poliziotti, opponendo forte e violenta resistenza agli agenti, nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti sulla propria identità. Nella tarda serata di ieri, agenti della Polfer di Rogoredo, in uno dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato un uomo provenire dal noto “boschetto di Rogoredo” che, alla vista della pattuglia, ha cercato di eludere il controllo. Bloccato ed identificato, l’uomo, italiano di 38 anni, è risultato gravato da numerosi precedenti penali, con a carico un provvedimento di sospensione della misura dell’affidamento in prova (a seguito di precedente condanna alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione), e ordine di carcerazione con immediato accompagnamento in un istituto penitenziario. Pertanto, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di San Vittore.