Palermo: Polizia municipale. Sanzionati otto posteggiatori abusivi

Gli agenti del nucleo controllo vigilanza trasporto pubblico della polizia municipale hanno individuato 8 posteggiatori tra Mondello, piazza Niscemi e centro città, due dei quali recidivi.

Tra Mondello, Addaura e Vergine Maria sono stati sanzionati per un importo di 771 euro ciascuno, 5 posteggiatori, A.R. C. di 52 anni a piazza Caboto, N.G di 60 anni e S.L. di 58 anni sul Lungomare Cristoforo Colombo, L.P. di 60 anni in via Papa Sergio nei pressi del cimitero dei Rotoli, F.G. di 47 anni in via Piano di Gallo; nello stesso sito un altro posteggiatore, G.O. di 27 anni, individuato per la seconda volta dagli agenti in via Piano di Gallo in prossimità della fermata bus oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, ha ricevuto una sanzione di 100 euro e l’ordine di allontanamento per 48ore.Anche in via Alloro all’incrocio con foro Umberto I, gli agenti hanno individuato nei pressi degli stalli per il servizio di piazza e taxi, un posteggiatore, G.F. di 55 anni, al quale sono stati notificati la sanzione di 100 euro e l’ ordine di allontanamento dal posto per 48ore.Sabato scorso , in occasione dello spettacolo al teatro di Verdura, è stato individuato in piazza Niscemi D.A. di 44 anni che è stato anche denunciato per aver reiterato l’attivitá di posteggiatore. Durante i controlli gli agenti accertavano che diversi automobilistisi rivolgevano al posteggiatore per trovare parcheggio, legittimando così una figura non prevista dal codice della strada.-

