Milano: la Polizia di Stato arresta per spaccio di sostanze stupefacenti e sanziona un locale con una violazione amministrativa

Ieri la Polizia di Stato di Milano di ieri ha arrestato due stranieri per spaccio nella zona di via Padova e ha sanzionato il titolare di un esercizio commerciale per violazione della normativa in materia di sostanze alcoliche per 6.600 euro.

Nel pomeriggio di ieri, nel parco Martesana, un cittadino libico di 26 anni e un cittadino di 23 anni, entrambi pregiudicati clandestini, sono stati sorpresi dagli agenti del Commissariato Villa San Giovanni con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati in un mirato servizio antispaccio, mentre indisturbati preparavano all’aperto 53 dosi da un grammo da vendere al dettaglio. Arrestati verranno giudicati per direttissima.Sempre ieri è stato sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale in quanto, contrariamente a quanto sancito dalle disposizioni regolamentari in materia, era solito vendere alcolici tutta la notte. Infatti, passata la mezzanotte, è stato individuato uno straniero uscire dal piccolo negozio con 10 bottiglie di birra. L’esercizio commerciale è stato sanzionato con una violazione amministrativa di 6.666 euro.