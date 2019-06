Tortona (AL) – Guida in stato di ebrezza alcolica e provoca un incidente con feriti. Denunciato in stato di libertà

Il giorno 17 giugno 2019, i Carabinieri della Stazione di Villalvernia (AL), a conclusione di una mirata attività di indagine, denunciavano in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, BATTAIOLA Simone, classe 1993, nato a Broni (PV) ma residente a Viguzzolo (AL), celibe, artigiano, incensurato.

Il giovane in stato di ebrezza alcolica, alle ore 18.00 circa del 15 giugno u.s, alla guida di una Renault Clio di sua proprietà transitava in Tortona, lungo la ex SS 35 dei Giovi e in prossimità del supermercato LIDL causava un sinistro stradale cagionando a terzi lesioni lievi per un totale di una trentina di giorni di prognosi, coinvolgendo nell’occorso altre due autovetture, in quel momento transitanti sulla stessa via. L’esito degli accertamenti eseguiti sul posto con l’etilometro, evidenziava nel sangue di BATTAIOLA Simone, un tasso alcolico pari a 0,98 g/l.. Al conducente è stata immediatamente ritirata la patente di guida e l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per 30 giorni.