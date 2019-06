Milano. Rapinava donne ultraottantenni e si denudava davanti a minori in sella alla sua bicicletta. Applicata la sorveglianza speciale con “ingiunzione trattamentale”

Nell’ambito dell’attività di prevenzione della violenza contro vittime “vulnerabili”, svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano, è stata irrogata la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di un italiano, classe 1969, autore di reiterati atti di esibizionismo a sfondo sessuale commessi – fin dal 1999 – in presenza di minorenni adescati per strada, nonché responsabile di una serie di efferate rapine in danno di inermi donne anziane.

L‘uomo, residente a Melegnano, disoccupato, dedito al consumo di droghe, annovera precedenti per reati a sfondo sessuale in danno di minori fin dal 2001, quando è stato arrestato per essersi appostato nei pressi di una scuola ed essersi denudato davanti ad alunne minorenni, per poi seguirne alcune a bordo della sua autovettura mostrando loro i genitali e invitandole a toccarli. Nel 2007 è stato denunciato per violenza sessuale in danno di una bambina di 12 anni. Per i reati commessi, nel 2010 il soggetto è stato arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione per 2 anni e 6 mesi, rimanendo in carcere fino al 2012; un mese dopo la scarcerazione è stato denunciato per atti sessuali in danno di una bambina di appena 7 anni, avvicinata dall’uomo in strada nei pressi della sua abitazione. Nel gennaio del 2019 l’uomo è stato nuovamente arrestato per violenza sessuale in danno di una ragazzina dodicenne Oltre alle violenze sessuali in danno di minori, il sorvegliato speciale si è reso protagonista di efferate rapine in danno di donne anziane, in alcuni casi ultraottantenni. Solo con riferimento all’anno 2018, ha compiuto ben 9 rapine e ulteriori 9 furti con strappo, sempre in danno di donne di età matura, maggiormente vulnerabili; i fatti sono avvenuti nei comuni di S. Giuliano Milanese e Paullo. Nell’aprile del 2018 ha commesso una rapina in danno di una donna di 50 anni, che ha aggredito all’interno della sua macchina strattonandola e strappandole la borsa. Dopo pochi giorni ha commesso un’ulteriore rapina in danno di una donna di 74 anni, che ha seguito fino all’androne del suo condominio aggredendola e scaraventandola a terra per poi sottrarle la borsa. Nel settembre del 2018 è stato denunciato per furto con strappo nei confronti di una donna di 77 anni a cui ha strappato dal collo una collana d’oro dopo averla seguita a piedi, nonché nei confronti di una donna di 80 anni, seguita fino al vano box della sua abitazione per strapparle di dosso, anche in questo caso, una catenina d’oro.Ad ottobre 2018 in un solo mese si è reso autore di ben 7 reati tra furti e rapine; le vittime erano di età comprese fra i 50 e gli 85 anni. In una circostanza l’uomo ha addirittura atteso la malcapitata vittima – una donna di 82 anni – nell’androne del suo palazzo,aggredendola e derubandola. In data 8 ottobre ha strappato la collanina d’oro ad una donna cl.1947; in data 9 ottobre ha strappato il portafoglio ad una donna, cl.1933, scaraventata su una recinzione in ferro; in data 12 ottobre ha strappato una collanina d’oro ad una donna cl.1936, dopo averla seguita; in data 15 ottobre ha commesso due furti con strappo di collanine d’oro a distanza di poche ore, a due vittime cl.1958 e cl. 1943; in data 21 ottobre la vittima cl.1968 è stata afferrata con forza e gli ha strappato la collanina per poi scaraventarla a terra; in data 30 ottobre ha strappato alla vittima cl.1936 la collanina d’oro dopo averla seguita ed attesa nell’androne del suo palazzo. Nel novembre del 2018 il sorvegliato speciale si è reso responsabile di altri 6 episodi, anche in questo caso in danno di vittime di età avanzata, comprese tra i 66 e gli 84 anni, in alcuni casi minacciate di morte. In data 13 novembre ha strappato la collanina d’oro ad una donna cl. 46, ipovedente. In data 15 novembre ha scaraventato a terra una donna cl. 38 al rientro dal supermercato, facendole sbattere il mento contro il pavimento e sottraendole il portafoglio. In data 19 novembre ha strappato il portafoglio ad una donna cl. 1938.In data 20 novembre la vittima, cl. 38, al rientro dal medico di famiglia, è stata aggredita di spalle dall’uomo che gli ha tappato la bocca con la mano, facendola cadere a terra e strappandogli la borsa. Il 21 novembre l’uomo prende di mira una donna cl. 34, notata in un negozio di abbigliamento e seguita fin dentro lo stabile di residenza dove è stata bloccata e gli sono stati strappati orecchini ed anelli. L’ultimo episodio risale al 23 novembre quando ha strappato il portafoglio ad una donna, cl. 52, dopo averlaminacciata mimando con un dito il gesto di «taglio della gola». La vittima in questo caso ha riportato uno shock emotivo permanente, vivendo nel timore che l’uomo gli possa fare del male.Si legge nel decreto irrogativo della Sorveglianza Speciale che «le vittime delle rapine sono state chiaramente selezionate a seguito di una premeditata pianificazione proprio in ragione della loro fragilità e delle limitate possibilità di reazione e di difesa».Le modalità di esecuzione dei reati sono state ritenute particolarmente sintomatiche di pericolosità sociale. In alcuni casi ha tappato la bocca delle anziane vittime e le ha scaraventate a terra. L’uomo è risultato destinatario della Sorveglianza Speciale di P.S. per anni TRE, con applicazione della c.d. “ingiunzione trattamentale”, ovvero un invito a presentarsi presso il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione per sottoporsi ad un percorso di recupero trattamentale finalizzato ad acquisire consapevolezza del disvalore sociale dei comportamenti tenuti, nell’ottica di prevenire ulteriori recidive.