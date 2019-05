Milano, controlli della Polizia alla Stazione Centrale: 250 identificati, 3 arrestati, 2 indagati nell’ambito dell’operazione ad “Alto Impatto”

Operazione Alto Impatto della Polizia di Stato: 250 identificati, 3 arrestati e 2 indagati: questo il bilancio dell’operazione che ha visto impegnati 31 operatori della Polizia Ferroviaria nella stazione di Milano Centrale.

Le attività di controllo straordinarie sono state svolte ieri con il supporto anche di un’unità cinofila. Le pattuglie si sono avvalse anche di smartphone di ultima generazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e di metal detector per l’ispezione di bagagli sospetti. Le ispezioni sono state estese anche ai depositi bagagli. I poliziotti hanno arrestato 3 persone per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio: un senegalese e due gambiani. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria hanno notato un uomo avvicinarsi ad un passante e, dopo una breve conversazione, allontanarsi. Ritornato con un complice, l’uomo ha ceduto un involucro che aveva occultato in mano, in cambio di una banconota di 20 euro.I poliziotti, subito intervenuti, hanno sequestrato l’involucro contenente 3 grammi di hashish, ed arrestato i due cittadini del Gambia di 18 e 25 anni, per spaccio di stupefacenti in concorso. All’esito della perquisizione, uno dei due è stato trovato in possesso di 7 pezzi di hashish, per un peso di 7,5 grammi, mentre l’altro della somma di 35,00 euro, compresa la banconota da 20,00 euro ricevuta poco prima. Successivamente i poliziotti hanno condotto un uomo in Ufficio in quanto presentava particolare nervosismo durante il controllo. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti, all’interno del marsupio, una somma di denaro di 5.000,00 euro in banconote di vario taglio, oltre ad un involucro contenente 36,5 grammi di hashish. L’uomo, un cittadino senegalese di 29 anni, è stato arrestato.