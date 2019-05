Gaeta: Truffa una donna di 85 anni. Arresti domiciliari per un 25enne

Nella serata di ieri 24 maggio i Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, un 25 enne, M.R., di Napoli, con precedenti penali, per i reati di truffa ai danni di persona anziana.

Nel febbraio dello scorso anno, la vittima, una donna di Gaeta di 85 anni, denunciò presso la locale Tenenza, la truffa subita il giorno precedente da parte di un giovane. In particolare, giungeva una chiamata sull’utenza domestica della donna nel corso della quale l’interlocutore, che si qualificava come suo nipote a nome “Pasquale” (nome di fantasia), avvisava la stessa che a breve sarebbe giunto presso la sua abitazione un corriere, per la consegna di un pacco, a fronte della quale l’anziana avrebbe dovuto corrispondere la somma di Euro 1.200. In effetti, dopo circa mezz’ora si presentava un giovane, ovvero il presunto corriere, al quale la donna consegnava la somma concordata. Solo successivamente la donna, parlando con il proprio nipote, appurava che a chiamarla era stata un’altra persona e che il vero nipote non aspettava alcun pacco. All’interno di quest’ultimo, la donna scopriva, oltretutto, la presenza di merce di poco valore.

Grazie ad una sommaria descrizione del giovane corriere fornita in sede di denuncia, i Carabinieri della Tenenza avviarono quindi le indagini tese a svelare l’identità del truffatore. Furono, infatti, acquisite alcune immagini di videosorveglianza, site nei pressi dell’abitazione dell’anziana vittima, dalle quali si poteva vedere il giovane, così come descritto dalla donna, che scendeva da un’autovettura e con un pacco in mano si accingeva a recarsi in direzione dell’abitazione dell’85 enne. Acquisita la targa dell’autovettura utilizzata dal truffatore, si è risaliti pertanto al 25 enne napoletano. Ulteriore conferma di quanto già accertato veniva fornita dall’acquisizione delle celle e dei tabulati telefonici delle utenze telefoniche intestate al predetto che confermavano la presenza dello stesso in quella data ed in quell’orario a Gaeta, proprio nei pressi dell’abitazione della donna.

Tali risultanze investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, venivano concordate dal G.I.P. del Tribunale di Cassino il quale emetteva idonea ordinanza di custodia cautelare, ravvedendone le esigenze. Nella serata di ieri i Carabinieri della Tenenza si recavano a Napoli dove rintracciavano il 25 enne, traendolo in arresto e sottoponendolo agli arresti domiciliari.