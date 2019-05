Milano: controlli della Polizia di Stato, 9 arresti della settimana 13 – 19 maggio

La Polizia di Stato, nella settimana scorsa, ha identificato 3.452 le persone: di queste, 1.227 gli stranieri, di cui 17 irregolari, elevato 43 contravvenzioni, di cui 25 ai sensi del d.p.r. 753/80, arrestato 9 persone, denunciato in stato di libertà 68 persone, di cui 3 minorenni, controllato 23 veicoli, 579 le pattuglie in stazione e scortato 609 treni ad opera degli Agenti della Polizia Ferroviaria della Lombardia.

La Squadra di P.G. della Polfer, presso la stazione di Milano Rogoredo, ha arrestato, il giorno 15 maggio, due cittadini polacchi di 55 e 46 anni, autori di un furto a bordo treno ai danni di un ignaro passeggero.

Nel pomeriggio del 18 c.m., sempre Agenti della Squadra di P.G. della Polizia Ferroviaria, hanno notato un uomo girovagare nella stazione di Milano Centrale. Seguito a debita distanza, l’uomo ha continuato a guardarsi intorno e ad allontanarsi alla vista delle pattuglie della Polfer in uniforme. Fermato per un controllo, l’uomo, fingendo di cercare un documento, improvvisamente ha colpito con un pugno al petto uno degli agenti tentando di scappare. Subito raggiunto, è stato perquisito e trovato in possesso di 10 involucri in cellophane contenenti un totale di 110 gr. di marijuana e la somma di 30,00 euro. Il tutto è stato sequestrato e l’uomo, un nigeriano di 34 anni, è stato arrestato.

Nella stessa giornata, un altro giovane del Gambia di 26 anni, è stato arrestato dalla stessa P.G. della Polfer per spaccio di stupefacenti. Il giovane, già sotto osservazione da parte dei poliziotti, è stato poco dopo avvicinato da un giovane straniero al quale, estraendolo da un pacchetto di sigarette, ha mostrato subito un pezzo solido di colore marrone. Fermato dagli Agenti, è stato trovato in possesso di 6 stecche di hashish, per un totale di 13,5 gr. e di 6,5 gr. di marijuana.

Sempre gli Agenti della Squadra di P.G., nella tarda mattinata del 19 u.s., hanno individuato un giovane che si aggirava con insistenza in prossimità dei bagagli dei viaggiatori in attesa nella stazione di Milano Centrale. Insospettiti da tale comportamento, lo hanno seguito e, poco dopo, nei pressi della fermata della metropolitana, hanno visto il ragazzo porsi dietro una donna impegnata in una chiamata. Terminata la conversazione, la donna ha riposto il proprio telefono in una tasca della giacca ed il ragazzo, dopo essersi guardato intorno, con mossa fulminea le ha infilato la mano nella tasca sottraendo il telefono per poi dirigersi velocemente verso l’uscita. Gli agenti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato il ragazzo, un algerino di 23 anni senza fissa dimora, che è stato arrestato per furto aggravato e il telefono restituito alla vittima, ignara del furto.

Agenti della Polfer di Milano-Bovisa, hanno arrestato per oltraggio e resistenza a P.U. due cittadini peruviani di 24 e 18 anni. I due stranieri, per motivi attinenti l’irregolarità nel biglietto di viaggio, sono stati invitati a scendere dal convoglio e, al loro rifiuto, il Capo Treno ha chiesto l’intervento della Polfer. Non fornendo le proprie generalità, uno dei due ha afferrato un oggetto metallico per tentare di colpire gli agenti e scappare, mentre l’altro ha opposto resistenza verso altri poliziotti intervenuti. Entrambi sono stati arrestati per oltraggio e resistenza a P.U.

Una pattuglia della Polfer di Milano Lambrate, durante l’ordinario controllo del territorio, ha arrestato, in due diverse occasioni, un italiano di 25 anni nella serata del 18 in quanto destinatario di ordinanza di custodia cautelare e un cittadino filippino di 33 anni, nella serata successiva, destinato ad espiare la pena di 6 mesi di reclusione.