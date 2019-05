La Polizia effettua controlli amministrativi, dal centro alla periferia. Elevate sanzioni superiori ai 30 mila euro

Palermo: La Polizia di Stato ha effettuato stringenti controlli in zona “Albergheria” e “San Lorenzo” allo scopo di contrastare eventuali illeciti amministrativi annidati nelle attività di ristorazione e, come spesso accade, anche infrazioni al Codice della Strada.

I servizi sono stati svolti dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-Stazione”e del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine.

In piazza San Francesco Saverio è stato controllato un bar il cui titolare è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, poiché, arbitrariamente, aveva posizionato alcuni ombrelloni con tavoli e sedie nella zona adiacente l’esercizio, senza alcuna autorizzazione. La sanzione a suo carico è pari a, circa, 180,00 euro.

Ancora più gravi le sanzioni inflitte al titolare “fantasma” di una taverna in piazza San Pasquale. Dopo aver identificato il gestore, gli agenti hanno, infatti, ravvisato e contestato la mancanza di SCIA comunale e sanitaria, oltre a procedere al sequestro del locale e ad elevare sanzioni per 8.000,00 euro.

Nello stesso contesto, in piazza Giulio Cesare, i poliziotti hanno effettuato verifiche sui veicoli in transito, riscontrando irregolarità per quanto riguarda tre velocipedi risultati modificati nel funzionamento della pedalata assistita, motivo per il quale sono stati sequestrati ed elevate sanzioni ai proprietari per un importo superiore ai 18.000,00 euro.

Altri controlli amministrativi sono stati effettuati, congiuntamente da personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. “S.Lorenzo” e da personale della Polizia Municipale, in una ampia zona del versante occidentale cittadino, una porzione metropolitana tradizionalmente votata all’intrattenimento giovanile ed interessato dalla presenza di numerose discoteche. In viale dell’Olimpo, nei pressi di una nota discoteca è stato sorpreso ed allontanato un palermitano intento ad esercitare la lucrosa attività di parcheggiatore abusivo. Si tratta di un soggetto recidivo, motivo per cui è stato anche denunciato penalmente.

In via dei Nebrodi, il titolare di una discoteca è stato sanzionato amministrativamente per l’inosservanza del divieto di fumo trasgredito, all’interno del locale.

Infine, a far da cornice ai controlli anche numerosi posti di controllo che hanno fatto registrare numerose contestazioni al Codice della strada per una valore complessivo delle sanzioni che ha sfiorato i 4.000,00 euro.