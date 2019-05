Itala (ME). Sottoposta a sequestro la residenza sanitaria assistenziale Giardino Sui Laghi

Nella giornata di oggi, 20 maggio 2019, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Messina Sud hanno sottoposto a sequestro la residenza sanitaria assistenziale “Giardino Sui Laghi”, sita nel comune di Itala (ME), in esecuzione di decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura.

Nella circostanza è stata notificata un’informazione di garanzia ai legali rappresentanti della “S.P.A. EUROGESTIONE”, società di gestione della struttura, nonché al direttore dei lavori che ha curato la realizzazione dell’opera e ai legali rappresentanti della “ALVA IMMOBILIARE S.R.L.”, proprietari del complesso residenziale “LE TERRAZZE”, ritenuti responsabili – a vario titolo – di immissioni in mare di reflui fognari non depurati, getto pericoloso di cose, inosservanza dei provvedimenti dell’ Autorità, utilizzo di costruzione senza collaudo, omesse comunicazioni del Direttore dei lavori. Il provvedimento scaturisce da un’ attività d’indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Scaletta Zanclea che ha permesso di accertare come la residenza sanitaria assistenziale “Giardino Sui Laghi” di Itala ed il complesso residenziale “LE TERRAZZE” siano stati utilizzati prima del rilascio del certificato di collaudo. Inoltre l’inchiesta ha consentito di fare emergere che la struttura “Giardino Sui Laghi” sia dotata di un impianto di depurazione non a norma da cui sono stati immessi in mare reflui non correttamente depurati.