Tortona – I Carabinieri denunciano un 17enne trovato alle giostre con cinquanta grammi di hashish

La sera del 16 maggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Tortona, nel corso dei controlli dell’area FASSINI, attivati per fornire una risposta ad alcuni genitori che avevano segnalato strane presenze nei pressi delle attrazioni del Luna Park – in città in occasione della fiera di “Santa Croce” – hanno notato un giovane di loro conoscenza, già denunciato nel settembre scorso per essersi impossessato, con altri minori, di uno scooter che custodiva equipaggiamento di un appartenente alla Polizia locale.

Alla vista dei Carabinieri, il ragazzo cercava di allontanarsi dalla zona senza riuscirci. Da un rapido controllo nelle tasche del diciasettenne, E.A., in attesa di occupazione, è spuntato un frammento di hashish del peso di circa quattro grammi. Il ragazzo, appreso che sarebbe stato condotto presso gli uffici dell’Arma, tentava di disfarsi di un altro pezzo di hashish ben più consistente. In totale, i Carabinieri hanno rinvenuto 50 (cinquanta) grammi di stupefacente e la somma in denaro contante di 650 euro, di cui il ragazzo non era in grado di giustificarne la provenienza.

Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per i Minori di Torino e affidato ai genitori.