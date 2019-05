Nasconde droga all’interno del negozio di prodotti per animali, arrestato dai Carabinieri

Milazzo (ME): Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), hanno arrestato in flagranza di reato, C.C., 56enne milazzese, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione nell’esercizio commerciale gestito dal 56enne, sito in Milazzo ed attivo nel settore dei prodotti per animali, rinvenendo, abilmente occultate all’interno di un cassetto del bancone di vendita n. 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, già confezionate, del peso complessivo di 16 grammi, nonché diverso materiale per il confezionamento.

La successiva perquisizione, estesa all’abitazione, ha permesso di ritrovare anche un bilancino di precisione.

Lo stupefacente, il bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, come indicato dal Sostituto Procuratore di turno, Dr. Alessandro Liprino, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo, a disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.