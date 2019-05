Palermo:Polizia Municipale e Carabinieri sequestrano 1900 bevande

Gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica della Polizia Municipale venerdì mattina in un’operazione congiunta con la Stazione dei Carabinieri di Brancaccio hanno sequestrato 1900 bevande, 200 chili di frutta e verdura e denunciato 2 persone che gestiscono un’attività commerciale in via Messina Marine.

L‘intervento è stato programmato per la lotta al fenomeno dell’abusivismo commerciale, per la tutela della sicurezza alimentare e del consumatore.

Al momento del controllo degli agenti e dei carabinieri, davanti all’uscita secondaria della stazione, giacevano sul suolo 1900 bottiglie, di cui 1000 di acqua, 600 di aranciata e 300 di birra di varie marche senza alcun riparo dal sole. Accanto alle bevande erano esposti circa 200 chili di frutta e verdura.

Dagli accertamenti sulla documentazione è emerso che i gestori non possedevano alcun titolo per la vendita fuori dall’esercizio commerciale per il quale erano autorizzati.

La merce è stata sequestrata e i due uomini, G.C. di 28 e A.P. di 29 anni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per detenzione di merce in cattive condizioni di conservazione e sanzionati sia per mancanza di autorizzazione che per aver occupato l’area destinata all’uscita secondaria della stazione, per un totale di oltre 350 euro.

