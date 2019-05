Gaggio Montano (BO) Sventato furto al caseificio due ladri arrestati dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Vergato hanno arrestato due moldavi al termine di un inseguimento iniziato davanti a un caseificio di Torretta, località del comune di Gaggio Montano (BO).

Appresa la notizia che i due moldavi si erano dati alla fuga alla vista di una pattuglia dei Carabinieri del luogo che si trovavano in zona per i consueti controlli del territorio, la Centrale Operativa del 112 ha allertato altre pattuglie dell’Arma che in quel momento stavano perlustrando l’Alta Valle del Reno. L’impiego massiccio di una ventina di Carabinieri della Compagnia di Vergato, alcuni in abiti civili, non ha lasciato scampo ai due moldavi che dopo aver tentato la sorte, prima fuggendo a bordo di una Fiat Panda che avevano rubato, poi attraversando a piedi una zona boschiva, fitta e impervia e corso lungo i binari del treno, sono stati bloccati alla Stazione di Riola, frazione del comune di Vergato (BO), mentre, sudati e stremati, cercavano di salire a bordo di un convoglio diretto a Bologna. I due moldavi, un 24enne di Castel San Pietro Terme (BO) e un 38enne senza fissa dimora, sono stati arrestati. Il più giovane è finito in carcere per aver violato la misura cautelare degli arresti domiciliari che gli era stata concessa in passato a seguito dei suoi precedenti di polizia, mentre il 38enne è stato tradotto in Tribunale, dove, in sede di rito direttissimo, ha ricevuto la misura del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna.