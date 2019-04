Barcellona P.G. (ME): Arrestato e sottoposto ai domiciliari il responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Terme Vigliatore. Sequestrato un complesso residenziale di oltre 1500 MQ

IL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO. Questa mattina a Terme Vigliatore, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Capo Emanuele Crescenti, a carico del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Terme Vigliatore, ritenuto responsabile di abuso d’ufficio, falsità ideologica e materiale e abusivismo edilizio aggravati, in concorso con il titolare di una ditta edile ed il direttore dei lavori, al fine di dare una parvenza di legittimità ad una complessa operazione immobiliare.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da un’attività di indagine, sviluppata a partire dal gennaio 2018 dalla Stazione Carabinieri di Terme Vigliatore, coordinata dal sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Matteo De Micheli, i cui esiti hanno consentito di documentare le condotte illecite e le responsabilità a carico dell’arrestato e degli altri due indagati che hanno eseguito, in assenza del relativo permesso di costruire, interventi edilizi in zona sottoposta a vincoli storici, artistici, archeologici, paesaggistici ed ambientali

LE INDAGINI.

Le investigazioni, in particolare, hanno permesso di documentare come il proprietario del fabbricato, nonché titolare della ditta edile che ha eseguito i lavori, acquistava, nel 2016, all’asta un complesso residenziale di 8 villette, sito in Terme Vigliatore, frazione Marchesana, contrada Pezze di Gala e successivamente, nel corso del 2017, la stessa impresa avviava i lavori di ristrutturazione del vasto complesso residenziale presentando un progetto al Comune di Terme Vigliatore. Dopo aver ottenuto la concessione edilizia, secondo il progetto depositato presso l’ufficio tecnico dell’Ente locale, il proprietario dello stabile, attraverso la sua ditta edile, procedeva, d’intesa col proprio direttore dei lavori, ad un intervento immobiliare sulle otto villette riducendole a quattro, mediante la demolizione delle scale esterne di collegamento, la demolizione di parte dei solai di calpestio del primo piano e la realizzazione di opere murarie e scale interne. Nel corso dei lavori, il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Terme Vigliatore, provvedeva a redigere formale comunicazione in cui attestava falsamente che le scale esterne dell’immobile erano state spostate e che erano stati compiuti lavori di manutenzione in assenza di autorizzazione edilizia, quando in realtà era consapevole che le scale non erano state spostate bensì demolite come previsto nella concessione rilasciata in maniera illegittima da parte del funzionario pubblico. Successivamente, a seguito di un esposto – denuncia presentato dal precedente proprietario del complesso residenziale con cui venivano segnalate una serie di irregolarità nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, il responsabile dell’ufficio tecnico ha rilasciato al proprietario dell’impresa edile e al direttore dei lavori una concessione edilizia in sanatoria illegittima in quanto: prevedeva un intervento di fusione immobiliare non assentibile con concessione in sanatoria ma che necessita del rilascio di permesso di costruire ottenibile solo dopo il rilascio della sanatoria; risultava priva del “nulla osta” della soprintendenza dei beni ambientali e culturali di Messina e del Genio Civile, in quanto quelli depositati non attenevano al progetto allegato alla concessione; non aveva un oggetto ben individuato posto che gli interventi indicati nei relativi elaborati progettuali erano difformi da quelli descritti nella relazione tecnica. In altre parole, il responsabile dell’ufficio tecnico rilasciava la predetta concessione, mentre il proprietario della ditta ed il suo direttore dei lavori allegavano consapevolmente alla richiesta di sanatoria un progetto diverso da quello descritto nella relazione tecnica e da quello presentato dagli stessi al Genio Civile e alla Soprintendenza di Messina, nonché diverso da quanto descritto nella perizia giurata presentata presso il Comune di Terme Vigliatore. Tra l’altro, il funzionario pubblico, attestava falsamente nell’atto di rettifica che in sede di istruttoria erano stati allegati, per mera svista, elaborati grafici errati, mentre in realtà era conscio che tali elaborati erano stati allegati consapevolmente dal direttore dei lavori su incarico del titolare della ditta. In definitiva, il responsabile tecnico dell’Ente locale procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale al titolare dell’impresa ed al direttore dei lavori/progettista, consistito prima nel rilascio della concessione edilizia in sanatoria di natura illegittima e poi nell’omettere, a fronte di conclamati abusi edilizi da lui stesso riscontrati, di compiere i dovuti accertamenti e di adottare i conseguenziali provvedimenti sanzionatori amministrativi (ordine di sospensione dei lavori e di demolizione), nonché di segnalare tali abusi all’Autorità Giudiziaria e ai competenti Uffici Regionali, così consentendo al titolare della ditta ed al direttore dei lavori di realizzare opere abusive, senza corrispondere i dovuti oneri concessori e senza dover sostenere i costi relativi alle spese di progettazione e di vendere a terzi in buona fede gli immobili, nonostante fossero abusivi.

DECRETI DI PERQUISIZIONE.

I militari hanno eseguito una serie di decreti di perquisizione disposti dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, presso l’abitazione dell’arrestato e presso l’ufficio tecnico del Comune di Terme Vigliatore, nonché presso l’abitazione del titolare della ditta e la sede della società. Un ulteriore decreto di perquisizione è stato eseguito presso lo studio del direttore dei lavori.

Proseguo delle indagini

I Carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo dell’intero complesso immobiliare che si estende su una superficie pari a 1.500 metri quadri, per un valore stimato di tre milioni di Euro

l’arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di:

TORRE Vincenzo, 56enne, di Terme Vigliatore (ME