Bologna Feste in sicurezza le pattuglie a piedi e in moto dei Carabinieri

In concomitanza con le festività di aprile, il Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, oltre a intensificare i servizi ordinari di controllo del territorio, ha predisposto lo svolgimento delle pattuglie a piedi nel centro storico, al fine di assicurare il servizio di prossimità ai cittadini.

Il servizio, avviato ieri pomeriggio e disposto dal Colonnello Pierluigi Solazzo, è svolto in centro, una zona di grande interesse turistico, monumentale e commerciale: via Indipendenza, via Rizzoli e via Ugo Bassi. A vigilare il cuore di Bologna ci sono una trentina di Carabinieri della Compagnia Bologna Centro per le pattuglie automontate e a piedi e un’altra ventina di militari del Nucleo Radiomobile di Bologna che, per motivi logistici, hanno impiegato la Squadra Motociclisti, in grado di raggiungere qualsiasi punto della zona “T” in brevissimo tempo. I militari impiegati, costantemente radio-collegati con la Centrale Operativa di questo Comando Provinciale Carabinieri, saranno in grado di rispondere a qualsiasi richiesta del cittadino che voglia contattare il numero telefonico unico nazionale “112” per segnalare fatti o notizie d’emergenza che interessino l’individuo o la collettività.