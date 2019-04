Milano, due arresti della Polizia di Stato nella stazione Centrale

Ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria, in abiti civili, hanno notato un uomo che ripetutamente si avvicinava ad alcune persone in transito, gesticolando verso gli stessi, come per offrire loro qualcosa.

Dopo alcuni minuti, l’uomo si è accostato a due agenti, posizionatisi al fine di prevenire eventuali azioni delittuose da parte dello stesso, offrendo loro della sostanza stupefacente tenuta vistosamente in mano. Gli Agenti sono intervenuti per bloccare l’uomo che ha tentato di ingoiare la sostanza, opponendo anche resistenza per sottrarsi all’arresto, procurando lievi lesioni ai poliziotti. Il quantitativo di hashish recuperato è risultato di circa 14,00 gr. e l’uomo, un cittadino nigeriano di anni 33, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.Inoltre ieri sera, gli agenti della Polizia Ferroviaria nel corso dei servizi di prevenzione e repressione di reati nella stazione di Milano Centrale, hanno arrestato un giovane algerino di 24 anni, con numerosi precedenti penali per furto e rapina. I poliziotti lo hanno notato avvicinarsi ad una giovane donna che si accingeva a superare i tornelli d’ingresso. L’uomo l’ha spintonata e le ha rubato il telefono cellulare dalla tasca della giacca, senza che quest’ultima se ne rendesse conto.Gli agenti, testimoni dell’intera dinamica delittuosa, sono intervenuti restituendo il telefono all’ignara vittima ed hanno arrestato l’uomo per furto.