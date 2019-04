Serravalle Scrivia – Commettono furto all’Outlet: due italiani arrestati

Non è servito approfittare della massiccia affluenza di visitatori in occasione di speciali promozioni di vari esercizi commerciali dell’Outlet di Serravalle Scrivia, due giovani italiani di origine macedone, LAZREVSKA Erika, 19enne, e DIMITROV Aleksandar, 24enne, sono stati arrestati dai Carabinieri di Serravalle Scrivia per furto continuato aggravato commesso in vari punti vendita del centro commerciale.

I due giovani sono stati sorpresi dagli operanti in possesso di capi di vestiario e accessori del valore complessivo di 258 euro, asportati dopo avere usato violenza sulle cose, mediante la rimozione delle placche antitaccheggio di cui i capi di abbigliamento erano dotati. I due arrestati sono stati condotti nelle camere di sicurezza della locale Stazione Carabinieri in attesa di essere condotti dinanzi al Tribunale di Alessandria per il processo per direttissima.

Il ragazzo è stato trovato in possesso anche di un coltello “a ventaglio” e di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ed è stato deferito in stato di libertà per il porto di oggetto atto a offendere oltre che segnalato alla competente Prefettura per l’uso personale di stupefacenti.