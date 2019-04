Milano: controlli della Polizia Ferroviaria nella settimana dall’ 8 al 14 aprile

Durante la scorsa settimana gli agenti della Polizia Ferroviaria della Lombardia hanno identificato 3.946 persone, di cui 9 irregolari.

Sono state arrrestate 6 persone e sono state elevate 58 contravvenzioni, 57 denunce in stato di libertà, di cui 3 minorenni, 40 i veicoli controllati, sono state impiegate un totale di 594 pattuglie nelle stazioni e scortati 666 treni.

Lunedì 8 aprile, un nigeriano di 23 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polfer di Rho in esecuzione di ordine di custodia cautelare.

Martedì, gli agenti della Polfer di Milano-Lambrate hanno arrestato un 28enne di cittadinanza slovena, che ha rubato della merce per un valore di euro 55,00, da un esercizio commerciale all’interno della stessa stazione.

Nel pomeriggio di giovedì 11 aprile, gli agenti della Squadra di P.G della Polfer in servizio antirapina, hanno notato due donne che si sono accodate ad un turista sul tapis roulant della stazione di Milano Centrale. Una delle due ha bloccato il tapis roulant facendo uso del pulsante d’emergenza, mentre l’altra donna ha rovistato all’interno dello zaino portato a spalla dal turista. Subito intervenuti, gli agenti hanno interrotto l’azione criminosa ed arrestato le due donne, un’olandese di 31 anni ed una spagnola di 26 anni, per furto pluriaggravato.

Sabato scorso, nella stazione di Milano Centrale, gli agenti della Squadra di P.G. della Polizia Ferroviaria, in abiti civili hanno notato un uomo affrettarsi a scendere le scale, per poi posizionarsi dietro un viaggiatore con due grossi bagagli in entrambe le mani. Improvvisamente, l’uomo è riuscito con abile destrezza a sfilare il portafoglio del viaggiatore e, prima che potesse fuggire, accortosi della presenza degli agenti che già stavano per intervenire, ha tentato di scappare abbandonando la refurtiva per terra, successivamente recuperata e restituita. L’uomo, un italiano di 52 anni, è stato subito bloccato ed arrestato per furto aggravato.

Nella mattinata di ieri 14 aprile, un giovane pakistano di 21 anni, è entrato in un negozio della stazione di Milano Centrale e si è impossessato di alcuni capi d’abbigliamento per un valore di circa 300 euro, allontanandosi rapidamente. In seguito ad una accurata descrizione, una delle pattuglie della Polfer della stazione, subito dopo, ha individuato il giovane, trovato in possesso della refurtiva, e immediatamente riconosciuto da un testimone. Il giovane pakistano, è stato altresì riconosciuto quale autore di un altro furto presso un negozio della stessa stazione, denunciato il precedente giorno 12, ed attuato con lo stesso modus operandi. Pertanto il giovane, con precedenti per rapina ed irregolare con le norme sul soggiorno in Italia, è stato arrestato.