Truffa denunciata una donna 67enne di Alessandria

I Carabinieri della Stazione di Alessandria Principale. Hanno deferito per il reato di truffa una donna 67enne di Alessandria. In questo caso la donna, di origine pugliese, ma residente in provincia di Torino, ha trascorso un po’ del suo tempo all’interno di un negozio del centro facendo acquisti di articoli da regalo per oltre 300 euro.

Una volta arrivato il suo turno alle casse per pagare, ha messo in atto il suo piano. Una messa in scena preparata ad arte, fatta con l’unico scopo di trarre in inganno per arricchirsi: dichiarando di essere in attesa del marito che avrebbe pagato con una banconota da 500 euro, la donna è riuscita a farsi consegnare in anticipo il resto di 160 euro per poi allontanarsi immediatamente facendo perdere le proprie tracce.

Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune semplici precauzioni: non distrarsi; i truffatori sovente agiscono in coppia, distinti, ben vestiti e con modi affabili così mentre uno distrae e raggira la vittima, l’altro si appropria del denaro e gioielli. I truffatori fanno leva sui sentimenti più profondi come l’amore dei genitori verso i propri figli, ma anche sulla fragilità fisica e sui bisogni della vittima. Ecco perché si fingono “amici di famiglia”, avvisano di incidenti in cui è appena rimasto coinvolto un parente, o addirittura si qualificano come appartenenti alle forze dell’ordine o addetti a società di luce e gas. Ricordiamo sempre che nessuna azienda o ente pubblico, comprese le Forze di polizia, invia dipendenti e richiede pagamenti a domicilio soprattutto se la visita non è preavvisata da una lettera formale. Non aprire la porta agli sconosciuti, anche se in possesso di tesserini con foto. In caso, prima di aprire, chiamare un vicino o un familiare che assista alla visita; se si tratta di operatori delle forze dell’ordine in assenza di richiesta e in caso di dubbi chiamare subito il 112.

L’Arma dei Carabinieri ha intrapreso specifiche iniziative di sensibilizzazione sull’argomento mediante una campagna informativa a tutela dei cittadini, distribuendo nelle farmacie e parrocchie un apposito vademecum, creando un “punto di ascolto” nei Comuni della Provincia di Alessandria non sede di un comando dell’Arma ed infine incontrando la cittadinanza, il tutto con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del fenomeno e di prevenirlo.

A tale scopo, le informazioni e i consigli riportati al seguente indirizzo del sito istituzionale www.carabinieri.it/cittadino/dossier/truffe-agli-anziani