Monzuno: 36enne denunciato dai Carabinieri per ricettazione di motociclo

I Carabinieri della Stazione di Monzuno hanno denunciato un 36enne per ricettazione. L’uomo, esperto in materia di reati contro il patrimonio, non è riuscito a dileguarsi da un posto di controllo dei militari che lo hanno intercettato per le vie di quel centro mentre si trovata in sella a un motociclo.

Conoscendo l’indole criminale dell’uomo, i Carabinieri hanno scoperto che il mezzo, uno scooter marca Yamaha, era stato rubato il mese scorso a una 25enne bolognese. Oltre alla denuncia per ricettazione, l’uomo è stato sanzionato per un importo complessivo di 5.000 euro, per aver condotto un motociclo senza patente e senza copertura assicurativa, in quanto, al momento del furto, la polizza era stata bloccata dalla vittima. A breve, i Carabinieri della Stazione di Monzuno provvederanno a restituire il motociclo alla legittima proprietaria