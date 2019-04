Bologna Continuano i servizi per il contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti in centro

Nel corso di mirati servizi atti al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel centro di Bologna e del fenomeno del degrado, Militari della Stazione Carabinieri di Bologna e della Stazione Carabinieri di Bologna Mazzini, durante la notte, in via Dè Facchini controllavano due cittadini di origini extracomunitarie, Wazim Zakria di anni 32 e Hossein Abonaser di anni 35, i quali venivano trovati in possesso di grammi 20 circa di sostanza stupefacente tipo hashish e grammi 3 circa di sostanza stupefacente tipo cocaina, nonché la somma in contante di euro 370, ritenuto provento dello spaccio di stupefacenti.

Gli stessi venivano quindi arrestati e messi a disposizione dell’AG competente per l’udienza di convalida. Nel corso degli stessi servizi, svolti anche con il supporto di carabinieri del 6° BTG Toscana e di unità cinofila della Guardia di Finanza, venivano rinvenuti nascosti tra le aiuole della via Boldrini sette involucri contenenti grammi 60 circa di sostanza stupefacente tipo marijuana e in via Irnerio veniva controllato M.G., giovane di 24 anni, il quale veniva trovato in possesso di grammi 2 di sostanza stupefacente tipo marijuana. Il giovane veniva quindi segnalato in via amministrativa per uso di sostanze stupefacenti.

Nel proseguo dei servizi inoltre personale della Stazione Carabinieri di Bologna, in via Ferrarese, controllavano il cittadino extracomunitario Ben Hamed Mohamed, di anni 26, sul conto del quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in data 19.03.2019 aveva emesso un ordine di carcerazione poiché condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e alla pena pecuniaria di 1.200 euro di multa per il reato di rapina aggravata commessa in Bologna nel mese di Marzo 2014. Lo stesso veniva quindi associato alla Casa Circondariale Dozza di Bologna.