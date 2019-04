Milano, Polizia: il Questore sospende per 7 giorni la licenza al “Bar Fontana”, per 10 giorni la licenza al “Drago Verde” e per 15 giorni la licenza al “Vip Club ex Queen Pub”

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici mediante i sistematici servizi finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, ha sospeso la licenza al “Bar Fontana” a Milano, al “Drago Verde” a Pioltello (MI) e al “Vip Club ex Queen Pub” a Sesto San Giovanni (Mi).

Il Questore di Milano ha disposto il decreto di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. ai seguenti locali:

“Bar Fontana ” a Milano in via Casarsa n. 16 per 7 giorni emesso in data 04.04.2019 e notificato in data 05.04.2019 dal Commissariato di PS “Comasina”.

” a Milano in via Casarsa n. 16 per emesso in data 04.04.2019 e notificato in data 05.04.2019 dal Commissariato di PS “Comasina”. “Drago Verde” a Pioltello (MI) in via Monza n. 16 per 10 giorni emesso in data 04.04.2019 e notificato in data 05.04.2019 dai Carabinieri di Pioltello (MI).

a Pioltello (MI) in via Monza n. 16 per emesso in data 04.04.2019 e notificato in data 05.04.2019 dai Carabinieri di Pioltello (MI). “Vip Club ex Queen Pub”, a Sesto San Giovanni (Mi) in via Granelli n. 55 per 15 giorni emesso in data 04.04.2019 e notificato in data 05.04.2019 dal Commissariato di PS “Sesto San Giovanni”.

L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Lo scopo perseguito dal citato art. 100 è quello di perseguire l’effetto dissuasivo sui soggetti “indesiderati”, i quali sono privati per qualche tempo di un luogo abituale di aggregazione e avvertiti della circostanza che la loro presenza nell’esercizio è oggetto di attenzione da parte dell’Autorità di P.S.

Per quanto riguarda il “Bar Fontana” in via Casarsa n.16 a Milano, nell’arco dell’anno 2018 è stato oggetto di numerosi controlli da parte delle Forze dell’Ordine per il verificarsi di problematiche connesse alla frequentazione da parte di avventori pregiudicati, di dubbia moralità e sottoposti a misure restrittive della libertà personale e, dai controlli che hanno portato a identificare parecchi avventori gravati da precedenti di polizia, è emerso quanto segue:

il 11.2018 venivano identificati cinque avventori di cui uno gravato da precedenti per reati contro il patrimonio nonché già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale;

venivano identificati cinque avventori di cui uno gravato da precedenti per reati contro il patrimonio nonché già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale; il 11.2018 venivano identificati sei avventori di cui due gravati da precedenti anche per reati inerenti agli stupefacenti;

venivano identificati sei avventori di cui due gravati da precedenti anche per reati inerenti agli stupefacenti; il 11.2018 venivano identificati otto avventori di cui sei gravati da vari precedenti per gravi reati contro il patrimonio e inerenti agli stupefacenti;

venivano identificati otto avventori di cui sei gravati da vari precedenti per gravi reati contro il patrimonio e inerenti agli stupefacenti; il 12.2018 venivano identificati dodici avventori di cui due gravati da precedenti anche per reati contro il patrimonio;

venivano identificati dodici avventori di cui due gravati da precedenti anche per reati contro il patrimonio; il 1.2019 venivano identificati sei avventori di cui due gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di armi;

venivano identificati sei avventori di cui due gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di armi; il 01.2019 venivano identificati quindici avventori di cui sei gravati da precedenti anche per reati contro la persona e reati inerenti agli stupefacenti;

venivano identificati quindici avventori di cui sei gravati da precedenti anche per reati contro la persona e reati inerenti agli stupefacenti; il 01.2019 venivano identificati tredici avventori di cui quattro gravati da precedenti anche per reati contro il patrimonio;

venivano identificati tredici avventori di cui quattro gravati da precedenti anche per reati contro il patrimonio; il 01.2019 venivano identificati dodici avventori di cui cinque gravati da precedenti anche per reati inerenti agli stupefacenti;

venivano identificati dodici avventori di cui cinque gravati da precedenti anche per reati inerenti agli stupefacenti; il 02.2019 venivano identificati dieci avventori di cui sei gravati da vari precedenti anche per reati contro il patrimonio e la persona, uno di essi risultava essere consanguineo di due noti pregiudicati della zona;

Per quanto riguarda il “Drago Verde” in via Monza n. 16 a Pioltello (MI), dai controlli è emerso quanto segue:

il 5.2018 venivano identificati dodici avventori di cui otto gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, reati in materia di armi e inerenti agli stupefacenti; uno di essi veniva tratto in arresto perché destinatario di un’ordinanza di custodia in carcere;

venivano identificati dodici avventori di cui otto gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, reati in materia di armi e inerenti agli stupefacenti; uno di essi veniva tratto in arresto perché destinatario di un’ordinanza di custodia in carcere; il 5.2018 venivano identificati quattro avventori pregiudicati con a carico vari precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di armi, e reati inerenti agli stupefacenti; due di essi risultavano sottoposti rispettivamente a divieto di dimora nel comune di Pioltello e divieto di ritorno nel comune di Como;

venivano identificati quattro avventori pregiudicati con a carico vari precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di armi, e reati inerenti agli stupefacenti; due di essi risultavano sottoposti rispettivamente a divieto di dimora nel comune di Pioltello e divieto di ritorno nel comune di Como; il 5.2018 venivano identificati quattro avventori pregiudicati con a carico precedenti penali per reati contro la persona e l’immigrazione clandestina;

venivano identificati quattro avventori pregiudicati con a carico precedenti penali per reati contro la persona e l’immigrazione clandestina; il 5.2018 i carabinieri appartenenti alla Tenenza di Pioltello (MI) intervenivano presso il locale, poiché una donna, abituale cliente dello stesso, dopo aver afferrato il cestino della spazzatura in acciaio lo lanciava contro la vetrata dell’esercizio rientrando subito dopo e minacciando di spaccare tutto;

i carabinieri appartenenti alla Tenenza di Pioltello (MI) intervenivano presso il locale, poiché una donna, abituale cliente dello stesso, dopo aver afferrato il cestino della spazzatura in acciaio lo lanciava contro la vetrata dell’esercizio rientrando subito dopo e minacciando di spaccare tutto; il 10.2018 veniva identificato un avventore con a carico precedenti penali e di polizia per reati inerenti agli stupefacenti;

veniva identificato un avventore con a carico precedenti penali e di polizia per reati inerenti agli stupefacenti; il 12.2018 veniva identificato un avventore, con a carico gravi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona e reati inerenti agli stupefacenti, nonché colpito dal divieto di dimora presso il comune di Pioltello (MI);

veniva identificato un avventore, con a carico gravi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona e reati inerenti agli stupefacenti, nonché colpito dal divieto di dimora presso il comune di Pioltello (MI); il 1.2019 i carabinieri intervenivano per una lite tra avventori uno dei quali lamentava di essere stato colpito al volto con una bottiglia da un altro cliente del locale, in seguito ad una lite per futili motivi; la vittima, che riportava lesioni, con una prognosi di sette giorni, presentava denuncia querela contro il suo aggressore il quale annovera a suo carico precedenti per gravi reati;

i carabinieri intervenivano per una lite tra avventori uno dei quali lamentava di essere stato colpito al volto con una bottiglia da un altro cliente del locale, in seguito ad una lite per futili motivi; la vittima, che riportava lesioni, con una prognosi di sette giorni, presentava denuncia querela contro il suo aggressore il quale annovera a suo carico precedenti per gravi reati; il 1.2019 venivano identificati quattro avventori, di cui tre con a carico precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e reati inerenti agli stupefacenti; uno di essi, abituale avventore del locale, risultava colpito dal divieto di dimora presso il comune di Pioltello;

Per quanto riguarda il “Vip Club ex Queen Pub” in via Granelli n.55 a Sesto San Giovanni (Mi), dai controlli è emerso quanto segue: