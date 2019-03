8 marzo: ecco le donne imprenditrici più famose sul web secondo la ricerca di SEMrush

Il mondo imprenditoriale italiano è caratterizzato da un altissimo numero di uomini. In occasione dell’8 marzo, però, abbiamo deciso di parlare delle donne italiane che sono diventate negli ultimi anni le più cercate sul web.

L’ultimo studio di SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha rivelato le 10 imprenditrici italiane più cercate a livello nazionale.

Chiara Ferragni

La più conosciuta imprenditrice digitale italiana, una delle donne più potenti del web di oggi – Chiara Ferragni senza dubbio occupa il primo posto della classifica. Nota soprattutto per la sua attività di Blogger ed Influencer nel mondo della moda, ideatrice del suo brand e del portale “The Blond Salad”.

Sofia Viscardi

Una delle youtuber più seguite in Italia. Parlando della sua vita da ventenne e grazie della sua attività oggi ha raggiunto ben 750 mila iscritti. Sofia non è solo una blogger di successo, ma è anche molto brava a scrivere contenuti e ha pubblicato nel 2016 il suo primo libro che, infatti, ha venduto più di 100 mila copie.

Elisa Maino

Tra i giovani imprenditori italiani è la più piccola, ma vanta già 2 milioni di follower. É la prima muser in assoluto in Italia, entrata da poco nella top ten mondiale di Musical.ly. In meno di 2 anni è diventata youtuber di successo e, più nello specifico, una delle prime 5 web star italiane.

Sonia Peronaci

Cuoca, blogger e scrittrice italiana conosciuta come la fondatrice del sito più “gustoso” in Italia. “Giallo Zafferano” oggi è un sito che vanta 65,4 milioni di traffico mensile, ed è conosciuto in tutto il mondo. Oltre all’Italia, una grande quantità di traffico arriva anche dagli Stati uniti, dal Regno unito e dalla Francia (dati di SEMrush Traffic Analytics).

Miuccia Prada

Una delle donne più ricche in Italia degli ultimi anni, e senza dubbio una delle più conosciute a livello mondiale. Nel 2018 è stata inserita nell’elenco di Forbes dei miliardari nel mondo con un patrimonio stimato di 3.2 miliardi, rappresentando il made in Italy nel gotha della moda internazionale.

Emma Marcegaglia

Una delle donne più conosciute del business italiano in tutto il mondo. Emma – presidente di Confindustria dal 2008 al 2012 e presidente dell’Università LUISS Guido Carli dal 2010 al 2016 – dall’8 maggio 2014 è diventata presidente di Eni.

Fabiola Gianotti

Fisica di fama internazionale attualmente direttrice generale del CERN. Fabiola è membro del comitato consultivo per la Fisica al Fermilab di New York e all’Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche.

Paola Zukar

“La signora del rap”: principale manager nel mondo rap in Italia, collabora con i nomi più importanti dell’industria tra cui Fabri Fibra e Marracash. Se volete saperne di più si può leggere il suo libro “RAP – Una storia italiana”.

Marina Salamon

Fondatrice dell’azienda Altana. Dal 1992 detiene il controllo di Doxa, una delle principali realtà italiane specializzate in sondaggi, di cui è presidente dal 2012.

Ornella Barra

É una donna d’affari monegasca di origine italiana. Farmacista qualificata, è co-chief operating officer di Walgreens Boots Alliance.

