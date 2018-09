Calcio Femminile: Domenica la Ludos Palermo fa il suo esordio stagionale col primo turno della Coppa Italia

La stagione sportiva 2018/19 della Ludos inizierà dallo stadio comunale di S. Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Infatti domenica 9 settembre – alle ore 15,00 – le palermitane affronteranno le campane nella prima giornata del primo turno della Coppa Italia di serie C.

L‘incontro con il S. Egidio Femminile sarà un buon banco di prova per testare il livello raggiunto dopo questa prima fase della preparazione, incominciata lo scorso 20 agosto.

Le gialloblù, difatti, rappresentano un ostacolo insidioso, dal momento che nella passata stagione hanno centrato la vittoria del campionato regionale nonché della Coppa Campania, arrivando addirittura in semifinale nella fase nazionale (il ko subito contro il Pontedera è stata la loro unica sconfitta stagionale).

In caso di pareggio o di vittoria la compagine del Presidente Cinzia Valenti tornerà in campo il 23 settembre ospitando in casa la New Team S. Marco Argentano (formazione calabrese che compone, insieme a Ludos e S. Egidio Femminile, il Triangolare 2).

Qualora, invece, la formazione allenata da Antonella Licciardi dovesse uscire sconfitta dal terreno di gioco delle salernitane, potrà cercare l’immediato riscatto già domenica 16 Settembre, tra le mura amiche, sempre contro le cosentine della New Team.

Le vincenti dei sedici triangolari di questo primo turno della Coppa Italia approderanno agli ottavi di finale, che si disputeranno in gara unica (campo neutro) sabato 8 dicembre.

Com. Stam.