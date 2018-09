Il Questore di Milano sospende la licenza a 2 locali: “Bar Carnaby” e “Bar Milano”

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore di Milano, Marcello Cardona, monitora i locali pubblici mediante i sistematici servizi finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità.

Il Questore di Milano, pertanto, nei giorni scorsi ha disposto il decreto di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dei seguenti esercizi commerciali:

“Carnaby Cafè”, sito a Legnano in via Palestro 10 ; decreto di sospensione per 7 emesso in data 03.09.2018 , notificato in data 04.09.2018 dal Commissariato di PS di Legnano.

sito a ; decreto di sospensione per emesso in data , notificato in data dal Commissariato di PS di Legnano. “Bar Milano”, sito a Rho in via Filippo Meda 30; decreto di sospensione per 7 emesso in data 03.09.2018; notificato in data 05.09.2018 dal Commissariato di PS Rho Pero.

Per il “Carnaby Cafè” a Legnano, il provvedimento è maturato in merito alle segnalazioni da parte dei residenti di episodi violenti che si sono svolti nei pressi del locale, che hanno visto protagonista il “buttafuori” del bar, il quale ha a carico altri precedenti penali per reati contro la persona e per porto di oggetti atti ad offendere.

A seguito di ulteriori controlli all’interno dell’esercizio commerciale, gli agenti del Commissariato di Legnano hanno identificato numerosi frequentatori del bar gravati da precedenti penali, in particolare un uomo sottoposto a misura di sicurezza per reati collegati alla criminalità organizzata.

In data 6.2018, alle ore 00:25 circa, gli agenti intervenivano su segnalazione della Centrale Operativa in relazione ad una lite in atto in strada nelle adiacenze del locale e giunti sul posto, venivano fermati da alcuni giovani i quali asserivano di essere stati aggrediti fisicamente nelle immediate vicinanze del “Carnaby Cafè” dove notavano un ragazzo con il naso lesionato e tumefatto da cui fuoriusciva sangue ed un altro che presentava un’abrasione al labbro; l’equipaggio della volante apprendeva dalle parti lese che, alle ore 00:10 circa, mentre insieme ad un gruppo di amici scherzavano a voce alta nei pressi della vicina “Gelateria Vanilla”, erano stati raggiunti da un individuo conosciuto come “addetto alla sicurezza” del “Carnaby Cafè”, dove avevano trascorso la serata, il quale chiedeva loro di moderare i toni per non disturbare il vicinato. L’uomo, successivamente, dopo aver iniziato a discutere animatamente con un ragazzo di un’altra comitiva, all’improvviso gli dava uno schiaffo al volto. Successivamente sferrava una testata sul naso ad un altro ragazzo presente causandogli ferite per le quali gli veniva data una prognosi di 14 giorni; nel frangente il “buttafuori” veniva spalleggiato da altre tre persone rimaste ignote, delle quali una, in particolare, colpiva al volto l’altra vittima procurandole ferite per le quali le veniva data una prognosi di 3 giorni.

Da un controllo effettuato in data 4.7.2018, alle ore 22:00 circa, gli agenti di Polizia identificavano tre avventori con precedenti, uno dei quali, in particolare, sottoposto ad una Misura di Sicurezza, appartenente a un gruppo criminale facente capo a un noto sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, per legami con il crimine organizzato;

Nel caso del “Bar Milano” a Rho, tramite le numerose segnalazioni dei residenti nelle vicinanze del locale, i quali hanno lamentato il disturbo della quiete pubblica, gli agenti del Commissariato di PS Rho Pero hanno svolto una mirata attività di controllo degli avventori del locale da aprile a luglio, identificando 52 persone delle quali 29 con precedenti a carico per detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione, usura, reati contro il patrimonio, contro la persona e la pubblica Autorità.

In data 4.2018 , venivano identificati dieci avventori, di cui cinque con precedenti penali e di polizia anche per gravi reati quali estorsione, usura e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

, venivano identificati dieci avventori, di cui cinque con precedenti penali e di polizia anche per gravi reati quali estorsione, usura e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. In data 5.2018 , alle ore 11:15 circa, venivano identificati nove avventori, di cui sei gravati da precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio.

, alle ore 11:15 circa, venivano identificati nove avventori, di cui sei gravati da precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio. In data 5.2018, alle ore 23:10 circa, venivano identificati nove avventori, di cui cinque con precedenti per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica autorità.

alle ore 23:10 circa, venivano identificati nove avventori, di cui cinque con precedenti per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica autorità. In data 7.2018, alle ore 17:50 circa, agenti dello stesso Commissariato di P.S. eseguivano un controllo nel corso del quale identificavano undici avventori, di cui sei con precedenti penali e di Polizia.

Lo stesso giorno, alle ore 21:30 circa, personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia eseguiva un altro controllo e identificava tredici avventori, di cui sette gravati da precedenti per gravi reati in materia di stupefacenti, contro la persona e la famiglia.