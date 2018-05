Caracausi: “Patto per Palermo, da De Vincenti importante riconoscimento”

“Il Patto per Palermo, insieme al Pon Metro, segna un cambiamento decisivo per il futuro della città: importanti opere pubbliche come l’ampliamento del tram, il raddoppio del ponte Corleone, l’illuminazione pubblica, le opere per la messa in sicurezza del territorio consentiranno di consegnare ai nostri figli una Palermo più bella e sicura, grazie a opere per oltre 700 milioni. L’impegno dell’amministrazione comunale è stato premiato e riconosciuto anche dal ministro Claudio De Vincenti e metà delle opere risultano con le somme già impegnate: adesso attendiamo l’apertura dei cantieri, che speriamo avvenga nel più breve tempo possibile”. Così Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv, commenta la conferenza stampa di oggi del sindaco Orlando e del ministro De Vincenti sull’attuazione del Patto per Palermo.